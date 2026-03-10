ua en ru
Яку "пластику" робила Торі Спеллінг: зірка "Беверлі-Гіллз" розкрила усю правду

19:15 10.03.2026 Вт
2 хв
Акторка емоційно відповіла на закиди критиків щодо своєї зовнішності
aimg Сюзанна Аль Маріді
Яку "пластику" робила Торі Спеллінг: зірка "Беверлі-Гіллз" розкрила усю правду Торі Спеллінг (фото: Getty Images)

Акторка Торі Спелінг, яка прославилася роллю у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210", обговорила "жорстокі коментарі" щодо своєї зовнішності. Зірка зізналася, які насправді робила процедури краси.

Як повідомляє РБК-Україна, про це акторка розповіла у власному подкасті MisSpelling.

Більше цікавого: Чи робила "пластику" Марго Роббі?

Що сказала Торі Спеллінг про "пластику"

Під час розмови з пластичним хірургом акторка зізналася, що все життя її переслідують чутки про численні пластичні операції. За її словами, вони не відповідають дійсності.

Зокрема Спеллінг згадала матеріалпро те, що вона зробила "імплантати щік" і "нове підборіддя" в період, коли почала зніматися в "Беверлі-Гіллз".

"Вони писали: "Вона зробила всі ці пластичні операції". Вони зробили таке з 17-річною дівчиною", - сказала акторка.

Зірка зазначила, що тоді зробила тільки операцію на носі.

Яку &quot;пластику&quot; робила Торі Спеллінг: зірка &quot;Беверлі-Гіллз&quot; розкрила усю правдуСпеллінг відповіла на чутки про "пластику" (фото: instagram.com/torispelling)

Розмова виникла на тлі обговорень "нової" зовнішності Джима Керрі. На думку Торі, навіть такі елітні актори переймаються через те, що про них говорять.

"Ти начебто кажеш: "Та йди ти". Проте водночас: "Ох, це зачіпає мої почуття", - сказала вона.

Сама вона досі іноді хвилюється через закиди в соцмережах щодо зовнішності.

"Мені 52, у травні буде 53. Кожну фотографію, яку я публікую, люди коментують: "Припини робити філлери". А я така: "Я не роблю!" - поділилася вона.

Акторка вважає жахливою критику зовнішності зірок. Навіть жартує, що думає зробити усі операції, які їй припусують.

"Я повинна сказати: "До біса". І просто зробити всю обличчя. Я не можу виграти", - прокоментувала вона.

Спеллінг додала, що не відповідає на злісні коментарі. Колись вона дійсно робила філлери, але зараз має лише ботокс.

Раніше у 2024-му акторка також зізнавалася в операції зі збільшення грудей.

Яку &quot;пластику&quot; робила Торі Спеллінг: зірка &quot;Беверлі-Гіллз&quot; розкрила усю правдуЯкі операції робила зірка "Беверлі-Гіллз" (фото: instagram.com/torispelling)

Особисте життя Торі Спеллінг

Нагадаємо, останні 17 років була заміжня з канадським актором Діном Макдермоттом. Пара розірвала стосунки у 2023-му, а офіційно розлучилася лише за два роки.

Від шлюбу у Спеллінг є п'ятеро дітей - 18-річний Ліам, 17-річна Стелла, 14-річна Хатті, 13-річний Фінн і 8-річний Бо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
