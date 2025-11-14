ua en ru
Пт, 14 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Український блогер отримав престижну нагороду на TikTok Awards у Лондоні: чим він відомий

П'ятниця 14 листопада 2025 17:28
UA EN RU
Український блогер отримав престижну нагороду на TikTok Awards у Лондоні: чим він відомий Макс Клименко (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Український блогер Макс Клименко здобув головний приз "Креатор року" щорічної премії TikTok Awards у Великій Британії та Ірландії. Він прославився завдяки серії відео Career Ladder ("Кар’єрні сходи"), у яких намагається вгадати професію людини менш ніж за дві хвилини. Формат став вірусним і згодом був підхоплений десятками інших авторів.

Що ще відомо про Клименка? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Від Миколаєва до Лондона

Макс Клименко народився в Миколаєві, але вже понад десять років живе у Лондоні, куди переїхав ще підлітком.

Саме там він розвиває кар’єру контентмейкера, бізнесмена та консультанта для міжнародних компаній.

"Бабуся допомагала мені набирати перегляди"

Як повідомляє BBC, отримуючи нагороду, блогер присвятив її своїй бабусі, яка досі живе в Україні.

За словами Макса, саме вона допомагала йому на початку шляху - переглядала та завантажувала його ролики з різних акаунтів, аби підтримати онука.

"У неї немає електрики, тож вона не може подивитися церемонію. Я їй подзвоню одразу, коли все закінчиться", - сказав блогер.

@tiktok_uk ⁠@Max Klymenko aka the career ladder guy is our Creator of the Year! Proof that following your dreams will get you places #TikTokAwardsUKIE #careerladder #maxklymenko original sound - TikTok UK

Блогер має чотири вищі освіти - у галузях права, економіки, бізнесу та соціології.

Він навчався у Саутгемптонському університеті, Лондонській школі економіки та бізнес-школі Уорика.

До того, як стати контентмейкером, Клименко працював юристом.

Згодом він створив комунікаційне агентство KLYM&CO, яке працює з клієнтами у 25 країнах світу - серед них ООН, НАТО, WWF, Google та Microsoft.

@maxklymenko Thank you for watching the channel Only UK and IRELAND based viewers can vote (sorry!) #careerladder #TikTokAwardsUKIE original sound - Max Klymenko

Соціальна місія

Крім творчості, Клименко відомий своєю громадянською позицією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до ініціатив допомоги українським біженцям, а також профінансував 100 абортів для українок у Польщі, які стали жертвами насильства, публічно виступивши проти законів, що обмежують доступ до медичної допомоги.

До слова, премія TikTok Awards визначає найкращих творців контенту в 12 номінаціях - від моди та освіти до подорожей і кулінарії.

Переможців обирають користувачі платформи, і цьогоріч у голосуванні взяли участь понад 5 мільйонів людей.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok Макса Клименка, британський TikTok, BBC.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok блоггер
Новини
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
У Києві подовжує зростати кількість жертв атаки, постраждалих десятки
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе