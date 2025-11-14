Український блогер отримав престижну нагороду на TikTok Awards у Лондоні: чим він відомий

Український блогер Макс Клименко здобув головний приз "Креатор року" щорічної премії TikTok Awards у Великій Британії та Ірландії. Він прославився завдяки серії відео Career Ladder ("Кар’єрні сходи"), у яких намагається вгадати професію людини менш ніж за дві хвилини. Формат став вірусним і згодом був підхоплений десятками інших авторів.

Що ще відомо про Клименка? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Від Миколаєва до Лондона

Макс Клименко народився в Миколаєві, але вже понад десять років живе у Лондоні, куди переїхав ще підлітком.

Саме там він розвиває кар’єру контентмейкера, бізнесмена та консультанта для міжнародних компаній.

"Бабуся допомагала мені набирати перегляди"

Як повідомляє BBC, отримуючи нагороду, блогер присвятив її своїй бабусі, яка досі живе в Україні.

За словами Макса, саме вона допомагала йому на початку шляху - переглядала та завантажувала його ролики з різних акаунтів, аби підтримати онука.

"У неї немає електрики, тож вона не може подивитися церемонію. Я їй подзвоню одразу, коли все закінчиться", - сказав блогер.

Блогер має чотири вищі освіти - у галузях права, економіки, бізнесу та соціології.

Він навчався у Саутгемптонському університеті, Лондонській школі економіки та бізнес-школі Уорика.

До того, як стати контентмейкером, Клименко працював юристом.

Згодом він створив комунікаційне агентство KLYM&CO, яке працює з клієнтами у 25 країнах світу - серед них ООН, НАТО, WWF, Google та Microsoft.

Соціальна місія

Крім творчості, Клименко відомий своєю громадянською позицією.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до ініціатив допомоги українським біженцям, а також профінансував 100 абортів для українок у Польщі, які стали жертвами насильства, публічно виступивши проти законів, що обмежують доступ до медичної допомоги.

До слова, премія TikTok Awards визначає найкращих творців контенту в 12 номінаціях - від моди та освіти до подорожей і кулінарії.

Переможців обирають користувачі платформи, і цьогоріч у голосуванні взяли участь понад 5 мільйонів людей.