Крутіший за Ямаля: нова зірка "Динамо" посів перше місце у світовому рейтингу U-21

14:28 03.05.2026 Нд
2 хв
Нападник київського клубу Матвій Пономаренко став найбільш продуктивним молодим футболістом планети
aimg Андрій Костенко
Матвій Пономаренко (фото: ФК "Динамо")

Форвард столичного "Динамо" та збірної України Матвій Пономаренко очолив престижний рейтинг найкращих гравців світу віком до 21 року.

Феноменальна статистика Пономаренка

CIES сформував топ-10 футболістів U-21 із 50-ти найсильніших чемпіонатів світу, базуючись на кількості забитих м'ячів та результативних передач у середньому за 90 хвилин ігрового часу.

Пономаренко посів перше місце з показником 1,07. Це дозволило йому обійти Ламіна Ямаля, чий коефіцієнт склав 1,01. Також до рейтингу потрапив представник донецького "Шахтаря" Кауан Еліас, який із показником 0,85 посів сьому сходинку.

Найкращі гравці U-21 за голами та асистами:

  1. Матвій Пономаренко ("Динамо") – 1,07
  2. Ламін Ямаль ("Барселона") – 1,01
  3. Андрей Костіч ("Партизан") – 0,92
  4. Мілан Рехуш ("Кощице") – 0,92
  5. Міка Годтс ("Аякс") – 0,90
  6. Джан Узун ("Айнтрахт") – 0,87
  7. Кауан Еліас ("Шахтар") – 0,85
  8. Оскар Кабвіт ("Люцерн") – 0,84
  9. Карлос Еспі ("Леванте") – 0,84

Головна ударна сила "Динамо"

У поточному сезоні 20-річний нападник з урахуванням молодіжної першості України, провів 28 ігор, у яких забив 22 м'ячі та зробив 2 асисти.

В УПЛ показник форварда складає 11 голів у 13-ти матчах. Він відзначається в середньому кожну 81 хвилину на полі та очолює список бомбардирів.

Також Пономаренко відзначився забитим голом у дебютному матчі за збірну України – проти Швеції у плей-офф відбору на ЧС-2026.

Свій показник молодий форвард може покращити вже сьогодні – в матчі проти донецького "Шахтаря" у класичному протистоянні грандів українського футболу.

Раніше ми розповіли, хто такий Андреа Мальдера, що став претендентом номер один на посаду головного тренера збірної України.

