Кроос повертається в "Реал": зірковий німець отримав офіційну пропозицію від "Королівського клубу"

Мадридський "Реал" готує масштабне повернення однієї зі своїх найвеличніших зірок. Тоні Кроос, який завершив кар'єру гравця влітку 2024 року, може знову стати частиною "Королівського" клубу вже з наступного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання AS .

Нова роль для "Маестро"

За інформацією журналістів, мова не йде про повернення Крооса на футбольне поле як гравця, хоча 36-річний німець перебуває у чудовій фізичній формі. "Реал" прагне інтегрувати Тоні у спортивну структуру клубу.

Ініціатором цього рішення виступив особисто президент мадридців Флорентіно Перес. Він переконаний: щоденний вплив Крооса та його розуміння гри стануть ключовими для розвитку молодого покоління та допоможуть тренерському штабу.

Чому Перес наполягає на поверненні

Стосунки між Кроосом та Пересом завжди називали зразковими. Президент клубу вважає, що німець залишив по собі порожнечу, яку неможливо заповнити лише трансферами.

Тоні вже почав ділитися досвідом, запустивши власну футбольну академію в Мадриді. Протягом останніх тижнів він двічі відвідував базу "Реала" зі своєю юнацькою командою, що лише підігріло чутки про його нову посаду.

Що відомо про майбутню роль у клубі

Наразі конкретна посада Крооса офіційно не розголошується. Обговорюються варіанти від роботи в тренерському штабі до менеджерських функцій у спортивному департаменті. Проте, як зазначають джерела, рішення про його повернення фактично вже ухвалене обома сторонами.

Сім'я Тоні повністю адаптувалася до життя в Мадриді, а сам футболіст неодноразово натякав, що його серце назавжди належить "вершковим".

Кроос з "Реалом" п'ять разів перемагав у Лізі чемпіонів (фото: ФК "Реал")

Хто такий Тоні Кроос

Народився 4 січня 1990 року у Грайфсвальді (тодішня НДР), вихованець місцевої футбольної школи, а також академій клубів "Ганза" (Росток) і "Баварія" (Мюнхен). Ігрове амплуа – центральний півзахисник.

На професіональному рівні дебютував за "Баварію" у сезоні-2007/08. У 2009-2010 роках захищав кольори леверкузенського "Байєра" на правах оренди. У 2014 році перейшов із "Баварії" до "Реала". Багаторазовий чемпіон Німеччини та Іспанії, переможець Ліги чемпіонів із мюнхенцями (2013 рік) та мадридцями (5 разів), виграв чимало інших трофеїв.

У лавах збірної Німеччини дебютував у 2010 році. Разом з Бундестім став чемпіоном світу на Мундіалі-2014. Загалом зіграв за національну команду 114 матчів (17 голів). Офіційно завершив ігрову кар'єру після Євро-2024.