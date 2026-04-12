Кроос возвращается в "Реал": звездный немец получил официальное предложение от "Королевского клуба"

Мадридский "Реал" готовит масштабное возвращение одной из своих величайших звезд. Тони Кроос, который завершил карьеру игрока летом 2024 года, может снова стать частью "Королевского" клуба уже со следующего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание AS .

Новая роль для "Маэстро"

По информации журналистов, речь не идет о возвращении Крооса на футбольное поле как игрока, хотя 36-летний немец находится в прекрасной физической форме. "Реал" стремится интегрировать Тони в спортивную структуру клуба.

Инициатором этого решения выступил лично президент мадридцев Флорентино Перес. Он убежден: ежедневное влияние Крооса и его понимание игры станут ключевыми для развития молодого поколения и помогут тренерскому штабу.

Почему Перес настаивает на возвращении

Отношения между Кроосом и Пересом всегда называли образцовыми. Президент клуба считает, что немец оставил после себя пустоту, которую невозможно заполнить только трансферами.

Тони уже начал делиться опытом, запустив собственную футбольную академию в Мадриде. В течение последних недель он дважды посещал базу "Реала" со своей юношеской командой, что только подогрело слухи о его новой должности.

Что известно о будущей роли в клубе

Сейчас конкретная должность Крооса официально не разглашается. Обсуждаются варианты от работы в тренерском штабе до менеджерских функций в спортивном департаменте. Однако, как отмечают источники, решение о его возвращении фактически уже принято обеими сторонами.

Семья Тони полностью адаптировалась к жизни в Мадриде, а сам футболист неоднократно намекал, что его сердце навсегда принадлежит "сливочным".

Кроос с "Реалом" пять раз побеждал в Лиге чемпионов (фото: ФК "Реал")

Кто такой Тони Кроос

Родился 4 января 1990 года в Грайфсвальде (тогдашняя ГДР), воспитанник местной футбольной школы, а также академий клубов "Ганза" (Росток) и "Бавария" (Мюнхен). Игровое амплуа - центральный полузащитник.

На профессиональном уровне дебютировал за "Баварию" в сезоне-2007/08. В 2009-2010 годах защищал цвета леверкузенского "Байера" на правах аренды. В 2014 году перешел из "Баварии" в "Реал". Многократный чемпион Германии и Испании, победитель Лиги чемпионов с мюнхенцами (2013 год) и мадридцами (5 раз), выиграл немало других трофеев.

В рядах сборной Германии дебютировал в 2010 году. Вместе с Бундестим стал чемпионом мира на Мундиале-2014. Всего сыграл за национальную команду 114 матчей (17 голов). Официально завершил игровую карьеру после Евро-2024.