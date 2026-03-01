За крок від титулу: екс-перша ракетка України програла фінал у Анталії

WTA 125 Анталія, фінал

Моюка Учідзіма (Японія) – Ангеліна Калініна (Україна) – 7:5, 7:5

Хід фінального матчу

Поєдинок тривав рівно дві години і виявився вкрай складним для обох тенісисток. У першій партії Калініна змушена була наздоганяти суперницю і навіть відіграла сетпойнт у десятому геймі. Проте за рахунку 5:5 японка зуміла виграти два гейми поспіль і залишити сет за собою.

Друга партія перетворилася на парад брейків – тенісистки почергово програвали свої подачі. В української спортсменки був шанс переломити хід зустрічі, коли за рахунку 5:4 вона мала сетбол на прийомі. Калініна не реалізувала нагоду, після чого Учідзіма знову перехопила ініціативу і завершила матч на свою користь.

Підсумки для українки

Для Калініної це був перший фінал у 2026 році та третій у кар'єрі на турнірах рівня WTA 125 (попередні два – у французькому Ліможі вона виграла).

За свій виступ в Анталії Ангеліна отримає 8 400 доларів призових та 81 рейтингове очко. Це дозволить їй повернутися у топ-200 рейтингу звідки вона вилетіла на минулому тижні – вперше з літа 2017 року. Поточний тиждень вона розпочала на 202-му місці у світовому списку (7-ма ракетка України).

Зазначимо, що в 2022–2023 роках Калініна була першою ракеткою України, успадкувавши цей статус після Еліни Світоліної, яка на той час перебувала у декретній відпустці. На дорослому рівні її найвищий показник у рейтингу WTA – 25-те місце (травень 2023 року).