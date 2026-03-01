В шаге от титула: экс-первая ракетка Украины проиграла финал в Анталии

WTA 125 Анталия, финал

Моюка Учидзима (Япония) - Ангелина Калинина (Украина) - 7:5, 7:5

Ход финального матча

Поединок длился ровно два часа и оказался крайне сложным для обеих теннисисток. В первой партии Калинина вынуждена была догонять соперницу и даже отыграла сетпойнт в десятом гейме. Однако при счете 5:5 японка сумела выиграть два гейма подряд и оставить сет за собой.

Вторая партия превратилась в парад брейков - теннисистки поочередно проигрывали свои подачи. У украинской спортсменки был шанс переломить ход встречи, когда при счете 5:4 она имела сетбол на приеме. Калинина не реализовала возможность, после чего Учидзима снова перехватила инициативу и завершила матч в свою пользу.

Итоги для украинки

Для Калининой это был первый финал в 2026 году и третий в карьере на турнирах уровня WTA 125 (предыдущие два - во французском Лиможе она выиграла).

За свое выступление в Анталии Ангелина получит 8 400 долларов призовых и 81 рейтинговое очко. Это позволит ей вернуться в топ-200 рейтинга откуда она вылетела на прошлой неделе - впервые с лета 2017 года. Текущую неделю она начала на 202-м месте в мировом списке (7-я ракетка Украины).

Отметим, что в 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске. На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25-е место (май 2023 года).