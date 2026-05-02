Крок до тріумфу в Євролізі: "Реал" з українцем Ленем безжально принизив суперника
Мадридський "Реал", кольори якого захищає український центровий Олексій Лень, здобув переконливу перемогу над ізраїльським "Хапоелем". Іспанський гранд подвоїв перевагу в серії та опинився за крок від півфіналу.
Як завершилися поєдинки та коли матчі-відповіді – підкаже РБК-Україна.
Гойдалки у першій половині та ривок мадридців
Український легіонер Олексій Лень з'явився у стартовому складі "вершкових".
Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі: після першої чверті мадридці вели "+3", проте на велику перерву лідерами несподівано пішли гості з Тель-Авіва.
"Хапоель" зумів перехопити ініціативу в другому ігровому відрізку (21:16), залишивши господарів у ролі наздоганяючих.
На той момент Лень провів на паркеті трохи більше 10 хвилин, встигнувши відзначитися результативною передачею.
Розгром після перерви: +27 для "Королівського клубу"
Ситуація кардинально змінилася у другій половині гри. "Реал" додав в агресії та повністю нівелював захист ізраїльтян.
Третя десятихвилинка завершилася з перевагою мадридців у 11 очок, а у фінальному раунді іспанці влаштували справжній розгром.
Підсумкова сирена зафіксувала розрив у 27 пунктів на користь господарів - 102:75.
Статистика українця та результати чвертьфіналу:
- Олексій Лень: за підсумками матчу додав до активу 2 очки та 1 підбирання
- Рахунок зустрічі: 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13)
Шлях до наступного етапу
Після цієї звитяги рахунок у серії до трьох перемог став 2:0 на користь "Реала" (перша гра завершилася з рахунком 86:82).
Тепер мадридському колективу достатньо виграти лише один поєдинок, щоб гарантувати собі місце у Фіналі чотирьох.
Наступна зустріч між командами запланована на вівторок, 5 травня.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Якщо "Реал" знову виявиться сильнішим, серія завершиться достроково.
