Шаг к триумфу в Евролиге: "Реал" с украинцем Ленем безжалостно унизил соперника

09:44 02.05.2026 Сб
2 мин
Когда гости уже поверили в успех, "Реал" включил режим уничтожения. Смотрите, как это было
aimg Екатерина Урсатий
Алексей Лень (фото: Getty Images)
Мадридский "Реал", цвета которого защищает украинский центровой Алексей Лень, одержал убедительную победу над израильским "Хапоэлем". Испанский гранд удвоил преимущество в серии и оказался в шаге от полуфинала.

Качели в первой половине и рывок мадридцев

Украинский легионер Алексей Лень появился в стартовом составе "сливочных".

Начало встречи прошло в равной борьбе: после первой четверти мадридцы вели "+3", однако на большой перерыв лидерами неожиданно ушли гости из Тель-Авива.

"Хапоэль" сумел перехватить инициативу во втором игровом отрезке (21:16), оставив хозяев в роли догоняющих.

На тот момент Лень провел на паркете чуть больше 10 минут, успев отметиться результативной передачей.

Разгром после перерыва: +27 для "Королевского клуба"

Ситуация кардинально изменилась во второй половине игры. "Реал" добавил в агрессии и полностью нивелировал защиту израильтян.

Третья десятиминутка завершилась с преимуществом мадридцев в 11 очков, а в финальном раунде испанцы устроили настоящий разгром.

Итоговая сирена зафиксировала разрыв в 27 пунктов в пользу хозяев - 102:75.

Статистика украинца и результаты четвертьфинала:

  • Алексей Лень: по итогам матча добавил в актив 2 очка и 1 подбор
  • Счет встречи: 102:75 (24:21, 16:21, 33:20, 29:13)

Путь к следующему этапу

После этой победы счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу "Реала" (первая игра завершилась со счетом 86:82).

Теперь мадридскому коллективу достаточно выиграть лишь один поединок, чтобы гарантировать себе место в Финале четырех.

Следующая встреча между командами запланирована на вторник, 5 мая.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Если "Реал" снова окажется сильнее, серия завершится досрочно.

Ранее стало известно, что НБА получит две новые команды и перекроит границы конференций.

