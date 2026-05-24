Главная » Развлечения » Спорт

За шаг до поражения: как украинка эпично вырвала первую победу на Ролан Гаррос

21:43 24.05.2026 Вс
3 мин
Соперница уже готовилась праздновать, но в последний момент киевлянка перевернула игру с ног на голову
aimg Екатерина Урсатий
За шаг до поражения: как украинка эпично вырвала первую победу на Ролан Гаррос Дарья Снегирь (фото: BTU.ORG.UA)
Украинская теннисистка Дарья Снигур сотворила громкую сенсацию на старте Открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке первого круга 24-летняя киевлянка вырвала победу над фавориткой матча - 21-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

Преодоление "проклятия" квалификации и тяжелый старт

В этом году Снигур (№95 WTA) впервые в карьере попала в основную сетку парижского мэйджора напрямую по рейтингу.

До этого грунт оставался самым некомфортным покрытием для украинки - она шесть раз подряд уступала еще на стадии квалификации.

Матч против мощной датчанки длился 2 часа и 8 минут и начался для Дарьи тяжело. Физическая мощь Таусон давала о себе знать даже на медленных кортах Парижа.

Оформив решающий брейк при счете 3:2, Клара уверенно забрала первый сет на своей подаче - 6:3.

Переломный момент: в шаге от поражения

Во второй партии сценарий длительное время разворачивался не в пользу украинки. Таусон сделала ранний брейк уже в первом гейме и при счете 5:4 вышла подавать на матч.

Именно в этот момент Снигур сумела перехватить инициативу.

Дарья под ноль взяла подачу соперницы, удержала свою и на затяжном эмоциональном подъеме оформила еще один брейк, вырвав сет со счетом 7:5.

Тотальное доминирование в финале

В решающей партии Снигур полностью контролировала ход событий, успокоила игру и минимизировала количество невынужденных ошибок. Зато у Таусон сказалось старое повреждение, из-за которого под конец встречи она едва передвигалась по корту.

Украинка мгновенно повела 5:1. Самым длинным стал четвертый гейм, который растянулся на 15 розыгрышей.

При счете 5:2 Дарья с третьей попытки закрыла матч, оформив свой дебютный триумф на кортах Ролан Гаррос.

Всего за поединок киевлянка превзошла оппонентку по активно выигранным мячам (40:27), выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и отыграла 7 из 11 брейкпойнтов соперницы.

Это была третья встреча теннисисток и первая победа украинки.

Исторический шаг и следующая соперница

Для Снигур этот успех стал в целом третьим выигранным матчем в основной сетке турниров серии Грэндслем - ранее она по одному разу побеждала на US Open (2022) и Уимблдоне (2024).

Во втором раунде Дарья Снигур впервые в карьере скрестит ракетки с 92-й ракеткой мира, американкой Пейтон Стернс, которая на старте переиграла свою соотечественницу Софию Кенин (6:3, 6:3).

Отметим, что Дарья стала уже третьей представительницей Украины, которая пробилась в 1/32 финала Ролан Гаррос-2026. Ранее свои стартовые барьеры успешно преодолели Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Ранее мы сообщили, с кем другие украинские теннисистки встретятся в первом круге Ролан Гаррос-2026.

