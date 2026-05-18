Крізь біль і медичний тайм-аут: Сачко вигриз історичну перемогу на Ролан Гаррос

Для Сачка це лише друга спроба підкорити грунт Парижа в кар'єрі. Його дебют у кваліфікації відбувся два роки тому, проте тоді українець зачехлив ракетку в першому ж раунді.

Цьогоріч Віталію вдалося встановити особистий рекорд на французьких кортах і здобути довгоочікувану першу перемогу на місцевому Grand Slam.

Гойдалки на корті та виклик фізіотерапевта

Старт поєдинку натякав на легку прогулянку для українця - Сачко миттєво захопив ініціативу та повів у рахунку 3:0.

Проте британець здійснив божевільний ривок, виграв шість геймів поспіль і буквально забрав партію собі до кишені (3:6).

У другому сеті на корті точилася безкомпромісна боротьба, доля якої вирішувалася на «валідольному» тай-брейку. Там Сачко виявився міцнішим за нервами - 7:6 (7:5).

Справжня медична драма розігралася у вирішальному третьому сеті.

Віталій повів з брейком 3:1, але під час наступного гейму змушений був взяти медичний тайм-аут. У нашого тенісиста виникли серйозні проблеми з попереком та лівим стегном.

Британець скористався обмеженою рухливістю українця та зрівняв рахунок у десятому геймі.

Проте Сачко продемонстрував залізний характер: одразу відповів зворотним брейком, а у вирішальному 12-му геймі на жилах реалізував четвертий матчпоїнт, вирвавши путівку далі.

Що далі?

У півфіналі кваліфікаційного раунду Roland Garros на Віталія Сачка чекає протистояння з Гонсало Буено.

Його майбутній суперник у своєму першому матчі досить впевнено вибив з розіграшу улюбленця місцевої публіки - француза Флорана Бакса, який виступав на турнірі завдяки вайлд-кард.