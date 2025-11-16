ua en ru
Кровавый бой за титул: как украинец спорил с чемпионом за пояс WBO (видео)

Воскресенье 16 ноября 2025 10:44
Кровавый бой за титул: как украинец спорил с чемпионом за пояс WBO (видео) Фото: Арнольд Хегай имел уникальный шанс (instagram.com/viet.anh)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (23-3-1, 14 KO) провел титульный поединок за звание чемпиона мира по версии WBO. Его соперником был непобедимый обладатель пояса, мексиканец Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 KO).

Как завершилось титульное противостояние - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Детали боя

Поединок состоялся в городе Сан-Луис-Потосе (Мексика), где местный чемпион проводил защиту титула перед собственными болельщиками. На кону стоял чемпионский пояс WBO в полулегком весе.

Хегай активно начал поединок, пытаясь давить на чемпиона и сбивать его темп оверхендами. Эспиноса, который имел преимущество в росте почти 20 сантиметров, быстро перехватил инициативу и начал контролировать дистанцию за счет работы ног.

Мексиканец регулярно встречал украинца апперкотами и хуками, что уже после четвертого раунда привело к серьезным повреждениям у Хегая - разбитому носу, гематоме и кровотечению. Несмотря на это Арнольд продолжал прессинговать и несколько раз попал боковыми ударами.

Во второй половине боя Эспиноса наращивал темп, дважды сильно потряс украинца, а медики были вынуждены проверять состояние Хегая из-за рассечения. Перед стартом 11-го раунда угол украинца остановил поединок - Хегай не смог продолжить бой из-за полученных повреждений.

Итог противостояния

Таким образом, Эспиноса одержал досрочную победу (RTD 10) и успешно защитил титул.

33-летний Хегай имел уникальный шанс стать чемпионом мира, но бой показал, что он, несмотря на огромное желание, к этому не готов. По мастерству одессит значительно уступает соперникам топ-уровня.

Это было третье поражение в карьере отечественного боксера.

