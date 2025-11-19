Країна-сенсація ЧС, менша за Житомир: як Кюрасао переписує футбольну історію

Кюрасао - сенсація відбору ЧС-2026

Збірна Кюрасао гарантувала собі участь у ЧС-2026 після нульової нічиєї з Ямайкою у заключному турі відбору КОНКАКАФ. Команда фінішувала першою в групі B, набравши 12 очок і випередивши головного конкурента на один бал.

Цей успіх одразу зробив острівну державу найменшим учасником чемпіонатів світу за кількістю населення, змістивши попереднього рекордсмена - Ісландію, яка дебютувала на Мундіалі-2018. На той момент населення Ісландії становило 352 тисячі осіб.

До переліку найменших країн-учасниць чемпіонату світу тепер також входять Кабо-Верде (525 тисяч), Парагвай 1930 року (850 тисяч) та Тринідад і Тобаго 2006 року (1,3 млн).

Шлях до історичного прориву

Президент футбольної федерації Кюрасао Гілберт Мартіно згадав, що основи нинішнього успіху були закладені ще у 2004 році, коли виникла ідея залучати гравців, які виступають у Європі.

Чільну роль у прориві відіграв і досвідчений 78-річний тренер Дік Адвокаат. Він став найстаршим наставником, який будь-коли виводив команду на чемпіонат світу.

Адвокаат пропустив вирішальний матч через особисті обставини, однак його робота протягом відбору стала ключовою.

Команда з нідерландським акцентом

У складі збірної більшість гравців мають нідерландське походження. Єдиним футболістом, народженим на острові, є форвард Тахіт Чонг, вихованець академії "Манчестер Юнайтед".

Капітан команди Леандро Бакуна, який раніше виступав за "Астон Віллу" та з 2019 року представляє Кюрасао на міжнародному рівні.

ЧС-2026: перший турнір у розширеному форматі

Мундіаль у США, Канаді та Мексиці стане першим, де зіграють 48 збірних. У 2022 році участь брали 32 команди.

На сьогодні вже визначені 42 учасники, серед яких - чотири дебютанти: Узбекистан, Йорданія, Кабо-Верде та Кюрасао.

У зоні КОНКАКАФ прямі путівки отримали Панама, Гаїті та сенсаційний переможець групи - Кюрасао. Ямайка та Суринам продовжать боротьбу в міжконтинентальному плейоф.

Хто вже гарантував собі місце на ЧС-2026

Північна та Центральна Америка: США, Канада, Мексика, Гаїті, Панама, Кюрасао

Європа: Англія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, Шотландія, Португалія, Норвегія, Хорватія, Австрія, Іспанія, Бельгія

Південна Америка: Аргентина, Бразилія, Уругвай, Колумбія, Еквадор, Парагвай

Африка: Марокко, Туніс, Сенегал, Єгипет, Гана, ПАР, Алжир, Кот-д’Івуар, Кабо-Верде

Азія: Японія, Іран, Республіка Корея, Узбекистан, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Океанія: Нова Зеландія

Україна продовжує боротьбу в плейоф європейського відбору та ще має шанс потрапити на турнір.