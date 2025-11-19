Страна-сенсация ЧМ, меньше Житомира: как Кюрасао переписывает футбольную историю

Кюрасао вписало свое имя в историю мирового футбола. Карибское государство стало самой маленькой страной-участницей мундиалей за всю историю турнира.
О самой маленькой стране на ЧМ-2026 - сообщает РБК-Украина.
Сборная Кюрасао гарантировала себе участие в ЧМ-2026 после нулевой ничьей с Ямайкой в заключительном туре отбора КОНКАКАФ. Команда финишировала первой в группе B, набрав 12 очков и опередив главного конкурента на один балл.
Этот успех сразу сделал островное государство самым маленьким участником чемпионатов мира по количеству населения, сместив предыдущего рекордсмена - Исландию, которая дебютировала на Мундиале-2018. На тот момент население Исландии составляло 352 тысячи человек.
В перечень самых маленьких стран-участниц чемпионата мира теперь также входят Кабо-Верде (525 тысяч), Парагвай 1930 года (850 тысяч) и Тринидад и Тобаго 2006 года (1,3 млн).
Президент футбольной федерации Кюрасао Гилберт Мартино вспомнил, что основы нынешнего успеха были заложены еще в 2004 году, когда возникла идея привлекать игроков, выступающих в Европе.
Главную роль в прорыве сыграл и опытный 78-летний тренер Дик Адвокаат. Он стал самым возрастным наставником, который когда-либо выводил команду на чемпионат мира.
Адвокаат пропустил решающий матч из-за личных обстоятельств, однако его работа в течение отбора стала ключевой.
В составе сборной большинство игроков имеют нидерландское происхождение. Единственным футболистом, рожденным на острове, является форвард Тахит Чонг, воспитанник академии "Манчестер Юнайтед".
Капитан команды Леандро Бакуна, ранее выступавший за "Астон Виллу" и с 2019 года представляющий Кюрасао на международном уровне.
Мундиаль в США, Канаде и Мексике станет первым, где сыграют 48 сборных. В 2022 году участие принимали 32 команды.
На сегодня уже определены 42 участника, среди которых - четыре дебютанта: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао.
В зоне КОНКАКАФ прямые путевки получили Панама, Гаити и сенсационный победитель группы - Кюрасао. Ямайка и Суринам продолжат борьбу в межконтинентальном плей-офф.
Украина продолжает борьбу в плей-офф европейского отбора и еще имеет шанс попасть на турнир.
