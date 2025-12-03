"Взяв по мінімуму". Андрій Ісаєнко розкрив, скільки витрачає на життя в Києві

Що Андрій Ісаєнко розповів про заробітки

Він не став називати конкретну суму своїх доходів, але відніс себе до 10 найвисокооплачуваніших українських акторів. Працює він по ФОП, отримуючи виплати двічі на місяць або за один знімальний день. Умови залежать від домовленості з продакшеном.

Він також наголосив, що для нього є важливою фінансова подушка. Актор активно відкладає кошти на "чорний день", адже у творчій сфері можуть бути паузи.

"Коли є "подушка", тоді я спокійний. Коли її немає, я починаю нервувати. Завжди намагаюсь відкладати якісь кошти, щоб в майбутньому щось купити, чимось комусь допомогти або просто, щоб у випадку паузи, ти себе відчував впевнено і не думав, що завтра не буде грошей", - поділився він.

Андрій Ісаєнко про заробітки (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Скільки витрачає на життя в Києві

Він зізнався, що щомісяця витрачає мінімум 1500 доларів. Це сума, без якої прожити його родині в Києві складно. При цьому він навмисно озвучив свій "мінімум", аби не дратувати людей, які змушені жити на значно менші зарплати.

"Ну, думаю, впораємось, але краще більше. Це я так взяв по мінімуму, щоб не дратувати людей, у яких інші зарплати, набагато менші. Взагалі не знаю, як люди зараз виживають з цими цінами", - сказав він.

Андрій пояснив, що для комфортного життя потрібно мати змогу забезпечити всі потреби дитини, а також створити нормальні умови для себе. Його донька відвідує звичайну державну школу на Березняках.

"Для Києва, комфортного життя, щоб забезпечити дитині всі гуртки, які потрібні, забезпечити собі всі умови для життя. То десь так", - підсумував він.



Нагадаємо, актор здобув широку популярність завдяки ролям у фільмі "Кіборги", серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Майор Сковорода" та багатьом іншим.

Нині готується до прем'єри серіалу "Служба 112", де грає рятувальника. Раніше Ісаєнко розкрив серіал, який приніс йому найбільший гонорар.