Козловський зізнався, чи планує вінчатися з коханою: "В нас і весілля не було"

Що сказав Козловський про вінчання з дружиною

Артист поділився, чи думав про церковну церемонію з дружиною. За його словами, вони з коханою ухвалили рішення не влаштовувати святкувань в теперішніх реаліях.

"Розумієте, в нас і весілля толком не було, тому ми відклали усі такі речі - гуляння і, можливо, вінчання, вже на інший час", - зізнався він.

Хоча наразі вони відклали святкові ритуали, ще можуть повернуться до цього питання.

"Коли вже будуть зовсім інші умови проживання в Києві. Але це зовсім не приклад для когось. Це наш вибір", - поділився артист.

Козловський також зізнався, чи мріє влаштувати пишне весілля та запросити друзів з українського шоу бізнесу.

"Людей з шоу-бізнесу точно ні. Мені вистачає "гулянь". Повірте мені, вони в мене практично кожен день", - розповів він.

Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Що відомо про стосунки артиста з дружиною

Нагадаємо, пара тривалий час приховувала своє кохання. Вони одружилися таємно ще у грудні 2023-го, а повідомили про це лише у наступному році.

У квітні 2024-го стало відомо, що у пари народився син. Хлопчика назвали Оскаром.

Козловський не приховував, що батьківство кардинально змінило його життя. Він намагається бути гарним прикладом для сина.

Він також зізнався, що у стосунках з дружиною, яка багато років є його менеджеркою, панує гармонія та підтримка. Популярність не заважає їхньому коханню та не стає причиною для ревнощів.

Раніше Віталій заговорив про поповнення в родині. Він не проти стати татом вдруге і мріє про доньку.