Світова сенсація у Мадриді: Марта Костюк взяла головний титул у кар'єрі

19:51 02.05.2026 Сб
2 хв
Такого український теніс не бачив з часів піку Світоліної - цифри вражають
aimg Катерина Урсатій
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Українка Марта Костюк вперше у кар'єрі підкорила престижний турнір категорії WTA 1000 у Мадриді. У фінальному протистоянні друга ракетка України здолала "нейтральну" Мірру Андрєєву.

Про хід матчу та фінальний результат розповідає РБК-Україна.

Хід вирішального поєдинку

Фінальний матч турніру Mutua Madrid Open тривав 1 годину 20 хвилин.

У першому сеті суперниці тривалий час демонстрували рівну гру, проте за рахунку 2:2 українка перехопила ініціативу.

Костюк оформила серію виграних геймів, що дозволило їй закрити партію з результатом 6:3.

Другий сет розвивався за складнішим сценарієм. Суперниця змагалася за кожне очко та вела у рахунку, проте Марта продемонструвала психологічну стійкість.

Зрівнявши цифри на табло, українка вирвалася вперед у вирішальному 11 геймі та поставила крапку в матчі - 7:5.

Історичний успіх та оновлення рейтингу

Перемога в іспанській столиці стала найвагомішим досягненням у професійній кар'єрі Костюк.

Це третій трофей на рівні WTA для українки, яка раніше підкорювала фінали в Брісбені та Руані.

Варто зазначити, що до сьогодні лише Еліні Світоліній вдавалося здобувати титули рівня WTA 1000 в історії українського тенісу.

Завдяки цьому результату Марта встановить новий особистий рекорд у світовому рейтингу, піднявшись на 15 позицію.

У поточному сезоні Костюк демонструє неймовірну форму, продовжуючи переможну серію на ґрунтових кортах, яка налічує вже 12 матчів.

На шляху до чемпіонського кубка Марта пройшла непросту сітку змагань, здолавши таких суперниць, як Юлія Путінцева, Джессіка Пегула, Кеті Макнеллі, Лінда Носкова та Анастасія Потапова.

