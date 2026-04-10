Костюк розбила лідерку збірної Польщі та принесла Україні перший бал у Кубку Біллі Джин Кінг

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Україна – Польща – 1:0

Марта Костюк – Магда Лінетт – 6:4, 6:0

Розклади до матчу

Де факто на корті зійшлися друга ракетка України Костюк (WTA 27) та третя у польському рейтингу Лінетт (WTA 55). Але оскільки лідерки наших суперниць – Іга Свьонтек (WTA 4) та Магдалена Френх (WTA 39) з різних причин не грають за свою країну, вийшло що другий номерр "синьо-жовтих" протистояла лідерці польської збірної.

Це була третя зустріч суперниць у кар'єрі. У перших двох Марта незмінно перемагала Магдалену.

Як пройшла гра

Лінетт ще три роки тому грала у півфіналі Australian Open та входила до топ-20 світового рейтингу. Зараз кар'єра 34-річної тенісистки йде на спад. Втім, майстерність нікуди не ділась, а от щодо витривалості, особливо в затяжних баталіях – існують проблеми.

Тому в інтересах польської спортсменки було максимально вдало стартувати та не перетворювати гру на марафон. Це відчувалося а стартовому сеті, в якому вона ні в чому не поступалася Костюк, незважаючи на те, що українка на десять років молодша і більш рейтингова.

Рівна боротьба тривала всю дистанцію партії, і лише в десятому геймі українка змогла здійснити вирішальний брейк та завершити стартову частину протистояння на свою користь – 6:4.

А от друга партія прогнозовано пішла вже за сценарієм українки. Лінетт розуміла, що три сети проти Костюк – у будь-якому разі не витримає і вже не так рвала жили. Як результат – суха перемога представниці "синьо-жовтих". Матч тривав 1 годину та 20 хвилин.

Костюк здобула 11-ту перемогу в одиночних матчах за збірну та зрівнялась за цим показником із Катериною Володько.

Що далі

Наступними на корт вийдуть лідерка збірної України Еліна Світоліна (WTA 7) та другий номер Польщі Катаржина Кава (WTA 160). Поєдинок стартує о 19:00 за київським часом та завершить перший ігровий день.

Продовжиться матчева зустріч у суботу, 11 квітня, поєдинком у парному розряді. Нагадаємо, протистояння триватиме до трьох перемог однієї з команд.