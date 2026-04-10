Костюк разбила лидера сборной Польши и принесла Украине первый балл в Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Украина - Польша - 1:0

Марта Костюк - Магда Линетт - 6:4, 6:0

Расклады до матча

Де факто на корте сошлись вторая ракетка Украины Костюк (WTA 27) и третья в польском рейтинге Линетт (WTA 55). Но поскольку лидеры наших соперниц - Ига Свёнтек (WTA 4) и Магдалена Френх (WTA 39) по разным причинам не играют за свою страну, получилось что второй номерр "сине-желтых" противостояла лидеру польской сборной.

Это была третья встреча соперниц в карьере. В первых двух Марта неизменно побеждала Магдалену.

Как прошла игра

Линетт еще три года назад играла в полуфинале Australian Open и входила в топ-20 мирового рейтинга. Сейчас карьера 34-летней теннисистки идет на спад. Впрочем, мастерство никуда не делось, а вот по выносливости, особенно в затяжных баталиях - существуют проблемы.

Поэтому в интересах польской спортсменки было максимально удачно стартовать и не превращать игру в марафон. Это чувствовалось а стартовом сете, в котором она ни в чем не уступала Костюк, несмотря на то, что украинка на десять лет моложе и более рейтинговая.

Равная борьба продолжалась всю дистанцию партии, и лишь в десятом гейме украинка смогла совершить решающий брейк и завершить стартовую часть противостояния в свою пользу - 6:4.

А вот вторая партия прогнозируемо пошла уже по сценарию украинки. Линетт понимала, что три сета против Костюк - в любом случае не выдержит и уже не так рвала жилы. Как результат - сухая победа представительницы "сине-желтых". Матч длился 1 час и 20 минут.

Костюк одержала 11-ю победу в одиночных матчах за сборную и сравнялась по этому показателю с Екатериной Володько.

Что дальше

Следующими на корт выйдут лидер сборной Украины Элина Свитолина (WTA 7) и второй номер Польши Катаржина Кава (WTA 160). Поединок стартует в 19:00 по киевскому времени и завершит первый игровой день.

Продолжится матчевая встреча в субботу, 11 апреля, поединком в парном разряде. Напомним, противостояние продлится до трех побед одной из команд.