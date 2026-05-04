Костюк посягнула на першість Світоліної: українки встановили історичне досягнення у рейтингу WTA

У понеділок, 4 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Завдяки стрімкому зльоту Марти Костюк Україні вперше в історії отримала одразу двох представниць у топ-15.
23-річна киянка, здобувши титул на "тисячнику" в Мадриді, піднялася на 15-ту сходинку світового рейтингу (+8 позицій), що є її новим особистим рекордом. До цього найкращим показником Костюк було 16-те місце.
Еліна Світоліна зберегла за собою статус першої ракетки України та місце в чільній десятці світу. Хоча через виліт у другому колі Мадрида та втрату очок за минулорічний півфінал Еліна опустилася на 10-те місце (-3 позиції). Загалом вона розпочала свій 232-й тиждень серед десяти найсильніших гравчинь світу. За цим показником серед чинних тенісисток її випереджають лише Арина Соболенко та Іга Свьонтек.
Окрім успіху лідерок, український теніс встановив ще одне унікальне досягнення – вперше до першої сотні світового рейтингу входить одразу сім представниць України. Це стало можливим завдяки прогресу Ангеліни Калініної, яка повернулася до топ-100.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
Головна зміна на вершині списку – повернення на третій рядок Іги Свьонтек з Польщі, яка потіснила Коко Гофф (США). Також певні ротації відбулися в нижній частини чільної десятки.
Топ-10 світового рейтингу:
