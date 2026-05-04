Костюк посягнула на первенство Свитолиной: украинки установили историческое достижение в рейтинге WTA

В понедельник, 4 мая, Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира. Благодаря стремительному взлету Марты Костюк Украина впервые в истории получила сразу двух представительниц в топ-15.
23-летняя киевлянка, завоевав титул на "тысячнике" в Мадриде, поднялась на 15-ю строчку мирового рейтинга (+8 позиций), что является ее новым личным рекордом. До этого лучшим показателем Костюк было 16-е место.
Элина Свитолина сохранила за собой статус первой ракетки Украины и место в первой десятке мира. Хотя из-за вылета во втором круге Мадрида и потери очков за прошлогодний полуфинал Элина опустилась на 10-е место (-3 позиции). В целом она начала свою 232-ю неделю среди десяти сильнейших игроков мира. По этому показателю среди действующих теннисисток ее опережают только Арина Соболенко и Ига Свёнтек.
Кроме успеха лидеров, украинский теннис установил еще одно уникальное достижение - впервые в первую сотню мирового рейтинга входит сразу семь представительниц Украины. Это стало возможным благодаря прогрессу Ангелины Калининой, которая вернулась в топ-100.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
Главное изменение на вершине списка - возвращение на третью строчку Иги Свёнтек из Польши, которая потеснила Коко Гофф (США). Также определенные ротации произошли в нижней части главной десятки.
Топ-10 мирового рейтинга:
