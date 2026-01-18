Костюк підтвердила серйозність травми на Australian Open: відео болісного епізоду

Що трапилося у грі з Жакемо

У першому колі турніру Костюк грала з француженкою Ельзою Жакемо. Матч тривав майже три з половиною години, а переможниця визначилась за підсумком трьох сетів з тайбрейками.

У першому сеті Костюк перемогла на тайбрейку 7:4, але у другому програла із таким же рахунком.

У заключній партії за рахунку 5:6 на своїй подачі Костюк зазнала падіння. Вона взяла паузу для надання медичної допомоги. Марта зазнала ушкодження щиколотки, після чого не змогла сильно опиратися на ногу.

Момент травми Костюк (сріншот з відео)

Зрештою Костюк продовжила гру, забрала гейм і перевела гру на вирішальний тайбрейк. У ньому Марта зуміла відігратись з відставання 1:5 та відновити паритет (7:7), але не змогла виграти три останні розіграші – поступилась 7:10.

Вимушене прощання з Australian Open

Згодом Костюк повідомила подробиці ушкодження у соцмережі. За словами спортсменки, додаткові медичні обстеження підтвердили розрив зв'язок щиколотки.

Через травму Марта змушена знятися з парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії, де вона планувала виступати разом із румункою Єленою-Габріелою Русе.

"На жаль, під час сьогоднішнього матчу я травмувала щиколотку, і після додаткових обстежень був підтверджений розрив зв'язок. Це означає, що я не зможу продовжити виступ на Australian Open у парному розряді", - написала Костюк.

Українка зізналася, що Australian Open залишається одним з її улюблених турнірів, тому завершення змагань через травму стало для неї особливо болючим.

"Не так я уявляла завершення свого виступу. Але це частина спорту", - зазначила тенісистка.

У поточному сезоні Костюк всьоме в кар'єрі стартувала в основі австралійського мейджора. Найкращий результат у Мельбурні вона показала у 2024 році, коли пробилася в чвертьфінал.

Відновлення та повернення на корт

Попри вимушену паузу, Костюк наголосила, що початок сезону-2026 загалом залишив позитивні враження.

"Брісбен став чудовим початком року для мене. Тепер час зосередитися на відновленні, і я з нетерпінням чекаю повернення на корт", - підсумувала Марта, нагадавши про вдалий виступ на турнірі у Брісбені, де вона вийшла в фінал.