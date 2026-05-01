UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Костюк у фіналі Мадрида! Нервові гойдалки з екс-росіянкою завершилися 11-ю перемогою

00:45 01.05.2026 Пт
2 хв
Марта зіграє у вирішальному поєдинку на другому турнірі поспіль
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк (фото: x.com/MutuaMadridOpen)

У ніч на 1 травня за київським часом завершилося півфінальне протистояння тенісного супертурніру в Мадриді. На корті зустрілися друга ракетка України Марта Костюк (WTA 23) та представниця Австрії Анастасія Потапова (WTA 56). Поєдинок став справжньою перевіркою на міцність для обох спортсменок.

WTA 1000, Мадрид. Півфінал

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) – 6:2, 1:6, 6:1

П'ята зустріч на корті

Костюк приїхала до Мадрида на хвилі неймовірного успіху. До сьогоднішнього матчу її переможна серія на ґрунті налічувала вже десять поєдинків поспіль, включаючи здобутий раніше титул у Руані. У Мадриді українка демонструвала домінуючий теніс, не програвши на шляху до півфіналу жодного сету.

Натомість Потапова стала головною несподіванкою турніру. Попри поразку у фіналі кваліфікації від австрійки Сінії Краус, вона потрапила до основної сітки як лакілузер і створила низку сенсацій. На своєму шляху до півфіналу вона вибила таких зірок, як Єлена Остапенко, Єлена Рибакіна та екс-перша ракетка світу Кароліна Плішкова.

До цього матчу рахунок в особистих зустрічах між тенісистками був нічийним – 2:2. Єдиний поєдинок на ґрунті, який відбувся саме в Мадриді рік тому, завершився впевненою перемогою Костюк.

Розгроми в обидві сторони

Матч видався надзвичайно складним – з карколомним сюжетом. Перша партія завершилася впевненою перемогою Костюк (6:2). Але у другій – на корті вже домінувала новоспечена австрійка (6:1). Після цього глядачі очікували на безкомпромісний вирішальний сет, але й тут боротьби не вийшло. Українка повернулася у гру та не залишила суперниці жодного шансу - 6:1.

З ким буде битва за титул

Костюк продовжила свою безпрограшну серію до 11-ти перемог, оновивши персональний рекорд, та вперше зіграє у фіналі турніру WTA 1000.

Це буде шостий вирішальний матч на рівні Туру для Марти та вже третій цього року: в січні вона дісталася фіналу на турнірі WTA 500 у Брісбені, а два тижні тому перемогла на турнірі WTA 250 у Руані.

Також Костюк стала третьою українкою, яка вийшла до фіналу на турнірі WTA 1000. Раніше це вдавалося Еліні Світоліній (п'ять разів / чотири титули) та Ангеліні Калініній (Рим-2023).

За свій найбільший титул у кар'єрі українка боротиметься з восьмою ракеткою світу, "нейтральною" Міррою Андрєєвою, яку обіграла на початку сезону в 1/4 фіналу на турнірі у Брісбені.

Вирішальний матч відбудеться у суботу, 2 травня. Початок зустрічі заплановано не раніше 18:00 за Києвом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
