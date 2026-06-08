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Костянтин Войтенко ніжно звернувся до дружини у річницю шлюбу: романтичні фото

13:04 08.06.2026 Пн
2 хв
Артист натякнув на новий етап в їхньому подружжі
aimg Іванна Пашкевич
Костянтин Войтенко ніжно звернувся до дружини у річницю шлюбу: романтичні фото Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)
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Український актор Костянтин Войтенко та його дружина Наталія Камінська відсвяткували другу річницю шлюбу. З нагоди особливої дати артист показав романтичну фотосесію з коханою та публічно присвятив їй теплі слова.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Костянтина Войтенка.

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Як Войтенко привітав дружину з річницею

Подружжя взяло участь у романтичній фотосесії на тлі мальовничого краєвиду.

На знімках актор і дизайнерка позують разом, обіймаються, цілуються та дивляться одне на одного з особливою ніжністю.

Атмосфера фотосету вийшла спокійною, теплою та дуже особистою.

У дописі Костянтин зізнався, що за два роки шлюбу вони з Наталією стали ще ближчими.

Костянтин Войтенко ніжно звернувся до дружини у річницю шлюбу: романтичні фотоКостянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

За словами актора, цей період приніс їм багато спільного досвіду, нових спогадів, особистих моментів і планів на майбутнє.

"Перейшли на другий рівень у шлюбі. 24 місяці як одна команда. Зі своїми приколами, планами, маленькими драмами і великими мріями. Досвід накопичено, спогадів стало більше, команда стала сильнішою. Більше сміху, більше моментів, які зрозумілі тільки нам, і ще більше історій у нашу колекцію. Наступний рівень завантажується", - говорить актор.

Костянтин Войтенко з дружиною (фото: instagram.com/konstantin.voytenko)

Відомо, що Костянтин Войтенко та Наталія Камінська одружилися у червні 2024 року. Для артиста це другий шлюб.

Раніше актор був у стосунках із танцівницею Валентиною Мариніною.

Їхній шлюб тривав сім років, а в жовтні 2022 року пара офіційно розлучилася. Колишнє подружжя має спільну доньку Емілію, якій зараз 10 років.

Після розриву Мариніна публічно заявляла про домашнє насильство з боку колишнього чоловіка. Сам Войтенко ці звинувачення заперечував.

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