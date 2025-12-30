Кошовий розповів, чому Зеленський "послав" Маслякова: "Таксі до Москви було скасовано"

Що сказав Кошовий про конфлікт Зеленського та Маслякова

Гуморист не зміг підтвердити, чи лунали образи з боку російського ведучого на адресу його друга. Проте він зазначив, що непорозуміння дійсно було, зокрема через погляди щодо подальшої долі команди "Квартал 95".

"Я знаю про те, що тоді сказали: "Ти давай залишайся, а вони нехай їдуть додому". І тоді Вова сказав: "Ні, ми ж команда", - розповів він.

Євген Кошовий (кадр з відео)

Співрозмовники жартома пригадали, як Зеленський відмовився покидати Україну на початку повномасштабки зі словами "Мені потрібна зброя, а не таксі". Кошовий підтвердив, що така принциповість була притаманна йому ще в молоді роки.

"Таксі до Москви було скасовано і була зброя, яка називається зараз студія "Квартал 95", - зазначив Євген.

Водночас він поділився, що не був здивований рішучості президента на тлі російської навали.

"Завжди людина була відкрита і завжди була за правду. Він ніколи не пробачав зради, приниження, свавілля. І коли почалося повномасштабне вторгнення, для мене це не стало відкриттям. Я просто пам'ятаю, що зателефонував йому і кажу: "Почалося". Він каже: "Так". Ну, і все”, - поділився він.



Що відомо про стосунки Зеленського та Маслякова

Ще до президентства він розповідав про непорозуміння з засновником та ведучим російського КВК. Хоча участь у проєкті стала важливим кроком для команди з Кривого Рогу, танцювати під чужу дудку молодий гуморист не збирався.

Йому запропонували залишитися в Москві та працювати редактором телепрограми, але при цьому розпустити команду. Зеленський відмовився і повернувся додому разом із друзями, згодом заснувавши шоу "Вечірній Квартал", хоча без палиць в колеса не обійшлося.

"Ну, для мене це взагалі болюче питання: що таке розпустити друзів? Це що, раби? Після цього я був відданий "анафемі", - сказав він у 2019 році в інтерв'ю Гордону.

Володимир Зеленський (фото: facebook.comzelenskyy.official)

Нагадаємо, Масляков помер 8 вересня 2024 року у 82 роки від раку легень. Він не приховував симпатії до диктатора Путіна, зокрема підтримував на виборах.

Крім того, незаконно відвідував тимчасово окупований Росією український Крим. У 2021-му визнав лігу КВК, створену в так званій "ДНР". Також був внесений до бази центру "Миротворець".

Олександр Масляков (фото: wikipedia.org)