Контракт з "Аль-Насром" зробив Роналду першим футбольним мільярдером

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Bloomberg.

Роналду перепідписав контракт із "Аль-Насром"

У червні 2025 року 40-річний португальський форвард продовжив угоду із саудівським клубом до червня 2027 року.

Сума контракту перевищує 400 млн доларів, а завдяки особливостям податкового законодавства Саудівської Аравії Роналду отримує значну суму без оподаткування. Контракт передбачає також бонуси, частку в клубі та доступ до приватного літака.

Злет у статках і рекорди поза полем

Індекс мільярдерів оцінив статки Роналду у 1,4 млрд доларів, що робить його першим футболістом із таким капіталом.

Для порівняння, легендарний тенісист Роджер Федерер має 1,3 млрд доларів, а баскетболіст Майкл Джордан - менше 100 млн доларів.

Португалець здобув більшість свого багатства завдяки зарплатам у клубах Європи, рекламним контрактам із Nike та Armani та інвестиціям у нерухомість і бізнес.

Що далі для CR7

Роналду планує після завершення кар’єри інвестувати у футбольні клуби та бізнес у Португалії. Його новий контракт включає 15% акцій "Аль-Насра", що забезпечує йому додаткові джерела доходу та вплив у клубі.

"Люди, особливо моя сім'я, кажуть, що мені вже час зупинитися, бо все зробив, питають, чому я хочу забити тисячу голів. Але я так не вважаю. Думаю, що я все ще роблю хороші речі, допомагаю своєму клубу та національній збірній, і чому б не продовжувати?" - розповів Роналду.