ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Контракт с "Аль-Насром" сделал Роналду первым футбольным миллиардером

Среда 08 октября 2025 14:22
UA EN RU
Контракт с "Аль-Насром" сделал Роналду первым футбольным миллиардером Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Криштиану Роналду стал первым футбольным миллиардером благодаря рекордному контракту с саудовским "Аль-Насром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Bloomberg.

Роналду переподписал контракт с "Аль-Насром"

В июне 2025 года 40-летний португальский форвард продлил соглашение с саудовским клубом до июня 2027 года.

Сумма контракта превышает 400 млн долларов, а благодаря особенностям налогового законодательства Саудовской Аравии Роналду получает значительную сумму без налогообложения. Контракт предусматривает также бонусы, долю в клубе и доступ к частному самолету.

Взлет в состоянии и рекорды вне поля

Индекс миллиардеров оценил состояние Роналду в 1,4 млрд долларов, что делает его первым футболистом с таким капиталом.

Для сравнения, легендарный теннисист Роджер Федерер имеет 1,3 млрд долларов, а баскетболист Майкл Джордан - менее 100 млн долларов.

Португалец получил большинство своего богатства благодаря зарплатам в клубах Европы, рекламным контрактам с Nike и Armani и инвестициям в недвижимость и бизнес.

Что дальше для CR7

Роналду планирует после завершения карьеры инвестировать в футбольные клубы и бизнес в Португалии. Его новый контракт включает 15% акций "Аль-Насра", что обеспечивает ему дополнительные источники дохода и влияние в клубе.

"Люди, особенно моя семья, говорят, что мне пора остановиться, потому что все сделал, спрашивают, почему я хочу забить тысячу голов. Но я так не считаю. Думаю, что я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и национальной сборной, и почему бы не продолжать?" - рассказал Роналду.

Ранее мы сообщали, как Роналду обновил личный рекорд по количеству забитых мячей и увеличил отрыв от Месси.

Также, как Криштиану переписал историю отборов на чемпионате мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду Футбол
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы