ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство США

Понеділок 01 грудня 2025 16:08
UA EN RU
Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство США Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк відверто поділився подробицями про життя своїх дітей, а також прокоментував хейт у соцмережах та питання можливого громадянства США для його доньки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Славі Дьоміну.

Розпочинаючи розмову про негативні коментарі стосовно його дітей, Кондратюк зізнався, що повністю уникнути внутрішнього дискомфорту через хейт неможливо.

Водночас він чітко розмежовує реальність і вигадки в інтернеті.

"Ну, він внутрішньо завжди трошечки некомфортний... Я думаю, що я не прочитав жодного коментаря від людини, яка знає нашу сім'ю чи моїх дітей про себе. Тобто це якісь ноунейми, навіть якщо з іменами, але я їх не знаю, вони мене не знають, щось хочуть писати і пишуть", - пояснив продюсер.

Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство СШАІгор Кондратюк з дітьми (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Він також нагадав, що за роки медійної кар’єри прочитав про себе чимало неправдивої інформації.

"А наскільки багато про себе прочитав за все життя неправди. Ну, є правда, є неправда. Все, що неправда - до дупи", - заявив Кондратюк.

Окремо він розповів, чим нині займаються його діти. За словами продюсера, один із синів працює, інший служить у Збройних силах України, а донька навчається за кордоном.

"Середній працює, і ще не служить. Старший служить в 46-й бригаді ДШВ. Вони в Україні. Одна - за кордоном. Все окей", - розповів продюсер.

Щодо доньки Поліни, яка навчається у США, Ігор пояснив, що дівчина зосереджена передусім на науковій кар’єрі, а питання громадянства для неї не є пріоритетним.

Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство СШАІгор Кондратюк з донькою (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"Поліна хоче реалізуватись в науці. Чи хоче вона при цьому американське громадянство? Це велике питання", - зазначив Кондратюк.

Продюсер також розповів, що доньці пропонували подаватися на Green Card, однак вона не сприйняла це як щось термінове.

"Коли ми сказали: "Може, тобі варто подати на Green Card", вона якось так до цього відносилась. Каже: "Ну, слухайте, чого ви мене підганяєте?", - процитував Кондратюк реакцію доньки.

Кондратюк розповів про дітей та чи планує донька отримувати громадянство СШАДонька Ігоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Він наголосив, що Поліна навчається безкоштовно завдяки власним досягненням і працює в лабораторії, яка оплачує її навчання.

"Ми за неї вже не платимо. За неї платить лабораторія, в якій вона зараз працює. Вона це зробила важким шляхом. Вона до цього йшла", - підкреслив Ігор.

Особисте життя Ігоря Кондратюка

Ігор Кондратюк уже багато років перебуває у шлюбі з Олександрою Городецькою, яка за фахом є фінансисткою.

Продюсер раніше зізнавався, що їхні стосунки почалися зі службового роману. За його словами, дружина є для нього надійною опорою та займається всіма фінансовими питаннями в родині.

Кондратюк також зазначав, що за роки спільного життя вони жодного разу не стояли на межі розлучення, хоча робочі та побутові суперечки траплялися.

У подружжя троє дітей - двоє синів і донька. Наразі всі вони вже дорослі: найстаршому Сергію 37 років, середньому Данилу - 26, а наймолодшій Поліні - 20 років.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Игорь Кондратюк Зірки шоу-бізнесу Діти
Новини
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Росія вдарила балістикою по Дніпру: є загиблі та багато постраждалих (фото)
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить