Кондратюк рассказал о детях и планирует ли дочь получать гражданство США

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк откровенно поделился подробностями о жизни своих детей, а также прокомментировал хейт в соцсетях и вопрос возможного гражданства США для его дочери.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

Начиная разговор о негативных комментариях в отношении его детей, Кондратюк признался, что полностью избежать внутреннего дискомфорта из-за хейта невозможно.

При этом он четко разграничивает реальность и выдумки в интернете.

"Ну, он внутренне всегда немножечко некомфортный... Я думаю, что я не прочитал ни одного комментария от человека, который знает нашу семью или моих детей о себе. То есть это какие-то ноунеймы, даже если с именами, но я их не знаю, они меня не знают, что-то хотят писать и пишут", - пояснил продюсер.

Игорь Кондратюк с детьми (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Он также напомнил, что за годы медийной карьеры прочитал о себе немало неправдивой информации.

"А насколько много о себе прочитал за всю жизнь неправды. Ну, есть правда, есть неправда. Все, что неправда - до жопы", - заявил Кондратюк.

Отдельно он рассказал, чем сейчас занимаются его дети. По словам продюсера, один из сыновей работает, другой служит в Вооруженных силах Украины, а дочь учится за границей.

"Средний работает, и еще не служит. Старший служит в 46-й бригаде ДШВ. Они в Украине. Одна - за границей. Все окей", - рассказал продюсер.

Относительно дочери Полины, которая учится в США, Игорь объяснил, что девушка сосредоточена прежде всего на научной карьере, а вопрос гражданства для нее не является приоритетным.

Игорь Кондратюк с дочерью (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

"Полина хочет реализоваться в науке. Хочет ли она при этом американское гражданство? Это большой вопрос", - отметил Кондратюк.

Продюсер также рассказал, что дочери предлагали подаваться на Green Card, однако она не восприняла это как что-то срочное.

"Когда мы сказали: "Может, тебе стоит подать на Green Card", она как-то так к этому относилась. Говорит: "Ну, слушайте, чего вы меня подгоняете?", - процитировал Кондратюк реакцию дочери.

Дочь Игоря Кондратюка (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Он подчеркнул, что Полина учится бесплатно благодаря собственным достижениям и работает в лаборатории, которая оплачивает ее обучение.

"Мы за нее уже не платим. За нее платит лаборатория, в которой она сейчас работает. Она это сделала тяжелым путем. Она к этому шла", - подчеркнул Игорь.

Личная жизнь Игоря Кондратюка

Игорь Кондратюк уже много лет состоит в браке с Александрой Городецкой, которая по специальности является финансистом.

Продюсер ранее признавался, что их отношения начались со служебного романа. По его словам, жена является для него надежной опорой и занимается всеми финансовыми вопросами в семье.

Кондратюк также отмечал, что за годы совместной жизни они ни разу не стояли на грани развода, хотя рабочие и бытовые споры случались.

У супругов трое детей - двое сыновей и дочь. Сейчас все они уже взрослые: самому старшему Сергею 37 лет, среднему Даниилу - 26, а самой младшей Полине - 20 лет.