Комік Яремій зізнався, з ким не хоче стояти в одному кадрі: раніше вони товаришували

Неділя 15 лютого 2026 18:34
Комік Яремій зізнався, з ким не хоче стояти в одному кадрі: раніше вони товаришували Тарас Яремій (фото: Новий канал)
Автор: Поліна Іваненко

Комік Тарас Яремій відповів, кого серед українських колег вважає "головним антагоністом". Виявилося, він не хотів би опинитися в одному кадрі з популярним стендапером.

Про це комік сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Більше цікавого: Тарас Яремій назвав топ-6 романтичних фільмів

Хто не подобається стендаперу

Так, у Тараса спитали, з ким він ніколи не вийшов би на одну сцену, або з ким він не хотів би брати участь у проєкті навіть за великі гроші. Яремій відповів прямо.

"Мені останнім часом не подобаються вислови Фелікса Редьки. Хоча раніше я з ним товаришував. Зараз не дуже хочеться бути в одному кадрі", - зізнався комік.

Окрім цього, Яремій назвав колег, яких може вважати професіоналами та навіть кумирами.

"Зі світових - це Луї Сі Кей та Дейв Шаппелл - мої два улюблені стендап-коміки. Я їхні виступи нещодавно передивлявся, до речі. З української сцени я люблю слухати Славіка Мартинюка, це мій колега", - розповів Яремій.

"Мені подобається те, як він багато пише і як поводиться на сцені. Цікаво стежити не лише за гумором, а й за життєвими перипетіями. Алла Волкова - вона багато працює, пише, класно будує свою медійну складову. Богдан Богаченко - класно імпровізує", - додав він.

Хто такий Фелікс Редька

Фелікс- український стендап-комік родом із Сум, який став відомим у новій хвилі української гумористичної сцени. Ширшій аудиторії він запам’ятався образом вигаданого кандидата в мери Анатолія Почечуна, сатиричним персонажем, який переріс у впізнаваний інтернет-мем.

"Без статусу критичної інфраструктури": комік Редька зізнався, як отримав відстрочку від мобілізаціїФелікс Редька (фото: instagram.com/felix.redka)

Редька брав участь у телевізійних гумористичних проєктах, зокрема "Ліга сміху" та "Розсміши коміка", а також активно розвиває власний YouTube-контент.Окрім онлайн-форматів, Фелікс гастролює з авторськими стендап-програмами. У своїх виступах він поєднує абсурд, соціальну сатиру та розмови про українську культуру й історію, часто працюючи на межі іронії та самоіронії.

