"Колос" шокує "Динамо": третя поразка чемпіона поспіль у чемпіонаті України

ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" після міжнародної паузи продовжило невдалу серію в українській першості. У поєдинку 13 туру УПЛ команда Олександра Шовковського на виїзді поступилася Колосу, пропустивши двічі ще до перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Динамо не впоралося з тиском у Ковалівці

Столичний клуб вирушив на матч проти сусіда по таблиці в статусі чинного чемпіона, але з двома поспіль поразками у багажі.

Уже на старті зустрічі кияни опинилися у складному становищі, на 9-й хвилині Юрій Климчук замкнув передачу Едуарда Козіка та відкрив рахунок.

Незадовго до свистка на перерву той самий Климчук подвоїв перевагу господарів, оформивши дубль.

Динамо відповіло лише одним результативним ударом у виконанні Шоли Огундани, однак наздогнати суперника так і не змогло - 1:2.

Кризовий відрізок і новий антирекорд чемпіона

Поразка в Ковалівці стала третьою поспіль для команди Шовковського в УПЛ - такого провалу кияни не допускали раніше у рамках чемпіонату.

За останні дев’ять турів "Динамо" зуміло перемогти лише одного разу - у зустрічі з "Кривбасом". В активі лише три нічиї та п’ять поразок.

Невдала серія спричинила падіння на п’яту позицію турнірної таблиці. "Колос", здобувши перемогу, обійшов киян, а відставання від лідера - донецького "Шахтаря" - збільшилося до семи балів. При цьому у гірників ще є матч у запасі.

Турнірна таблиця УПЛ після 13 туру:

  1. "Шахтар" - 27 очок (12 матчів), 29:10
  2. ЛНЗ - 26 (13 матчів), 14:8
  3. "Полісся" - 23 (12 матчів), 21:8
  4. "Колос" - 22 (13 матчів), 16:12
  5. "Динамо" - 20 (13 матчів), 29:18
  6. "Кривбас" - 20 (12 матчів), 20:19
  7. "Металіст" 1925 - 20 (13 матчів), 15:11

Що далі

Наступний матч "Динамо" проведе в єврокубках. У четвер, 27 листопада, команда вирушить на поєдинок Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії".

Раніше ми писали, що аналітики прорахували шанси України та інших учасників плей-офф на вихід у фінал ЧС-2026.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

УПЛФутбол