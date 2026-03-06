Колишній "ворог" Кличків планує позбавити Усика титулів: за один з них можуть битися вже у квітні

Німецький промоутер Калле Зауерлянд виступив із різкою критикою на адресу чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика. На думку функціонера, українця настав час позбавити поясів, оскільки "політика боксу" не повинна заважати іншим претендентам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkySports .

Усик заморозив титули

В інтерв'ю Зауерлянд заявив, що попри легендарний статус українця, професійний бокс має рухатися далі. Промоутер незадоволений тим, що титули залишаються замороженими, поки Усик готується до гучних виставкових або грошових поєдинків (зокрема проти Ріко Верхувена).

"Усик – легенда, триразовий абсолютний чемпіон у двох вагах. Але це все ж таки спорт, де є багато інших гладіаторів. За всю кар'єру він не провів жодного захисту пояса IBF. Було б чудово, якби на кону бою Вайлдер – Чісора 4 квітня стояв чемпіонський титул", - наголосив Зауерлянд.

Він додав, що планує переговори з Міжнародною боксерською федерацією (IBF), аби домогтися санкціонування бою між Деонтеєм Вайлдером та Дереком Чісорою як чемпіонського.

Зауерлянд визнає, що бій Усика з Верхувеном приверне увагу, але наполягає: "Це не повинно впливати на решту боксу – все має йти своєю чергою".

Історична довідка: Зауерлянд та брати Клички

Калле Зауерлянд та його батько Вільфрід (засновник Sauerland Event) протягом десятиліть були головними конкурентами братів Кличків на європейському боксерському ринку, що принесло їм репутацію "ворогів" українських чемпіонів.

Промоутерська компанія Sauerland була монополістом у Німеччині (контракт з ARD), тоді як брати Клички через свою компанію K2 Promotions просували власні шоу на RTL. Це створювало постійні конфлікти щодо прав на трансляції та вибору суперників.

Крім того, саме Sauerland стояла за головними опонентами Віталія та Володимира. Вони вели таких боксерів, як Микола Валуєв, Олександр Повєткін та Марко Хук. Зауерлянди роками намагалися організувати бій Валуєва проти Віталія Кличка, проте переговори завжди зривалися через фінансові апетити німецької сторони.