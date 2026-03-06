Бывший "враг" Кличко планирует лишить Усика титулов: за один из них могут драться уже в апреле

Немецкий промоутер Калле Зауэрлянд выступил с резкой критикой в адрес чемпиона мира в хевивейте Александра Усика. По мнению функционера, украинца пора лишить поясов, поскольку "политика бокса" не должна мешать другим претендентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkySports .

Усик заморозил титулы

В интервью Зауэрлянд заявил, что несмотря на легендарный статус украинца, профессиональный бокс должен двигаться дальше. Промоутер недоволен тем, что титулы остаются замороженными, пока Усик готовится к громким выставочным или денежным поединкам (в частности против Рико Верхувена).

"Усик - легенда, трехкратный абсолютный чемпион в двух весах. Но это все же спорт, где есть много других гладиаторов. За всю карьеру он не провел ни одной защиты пояса IBF. Было бы замечательно, если бы на кону боя Уайлдер - Чисора 4 апреля стоял чемпионский титул", - подчеркнул Зауэрлянд.

Он добавил, что планирует переговоры с Международной боксерской федерацией (IBF), чтобы добиться санкционирования боя между Деонтеем Уайлдером и Дереком Чисорой как чемпионского.

Зауэрлянд признает, что бой Усика с Верхувеном привлечет внимание, но настаивает: "Это не должно влиять на остальной бокс - все должно идти своим чередом".

Историческая справка: Зауэрлянд и братья Кличко

Калле Зауэрлянд и его отец Вильфрид (основатель Sauerland Event) в течение десятилетий были главными конкурентами братьев Кличко на европейском боксерском рынке, что принесло им репутацию "врагов" украинских чемпионов.

Промоутерская компания Sauerland была монополистом в Германии (контракт с ARD), тогда как братья Кличко через свою компанию K2 Promotions продвигали собственные шоу на RTL. Это создавало постоянные конфликты относительно прав на трансляции и выбора соперников.

Кроме того, именно Sauerland стояла за главными оппонентами Виталия и Владимира. Они вели таких боксеров, как Николай Валуев, Александр Поветкин и Марко Хук. Зауэрлянды годами пытались организовать бой Валуева против Виталия Кличко, однако переговоры всегда срывались из-за финансовых аппетитов немецкой стороны.