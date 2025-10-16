UA

Колишній суперник Кличка може зробити росіянина претендентом на Усика

Фото: Кубрат Пулєв (instagram.com/kubratpulev)
Автор: Андрій Костенко

Регулярний чемпіон WBA Кубрат Пулєв відмовився від обов'язкового захисту титулу з британцем Мозесом Ітаумою, посилаючись на контракт з іншим суперником.

Про дивну ситуацію, що склалася у Всесвітній боксерській асоціації – розповідає РБК-Україна.

Скільки чемпіонів у WBA

Всесвітня боксерська організація наплодила чемпіонських титулів, а тепер не може дати їм раду.

Офіційно у WBA є:

  • суперчемпіон – Олександр Усик (Україна)
  • регулярний чемпіон – Кубрат Пулєв (Болгарія)
  • тимчасовий чемпіон – Фабіо Вордлі (Велика Британія)

Титул Пулєва ніби є другим в цій ієрархії, тому саме він мав би в першу чергу претендувати на поєдинок з Усиком.

Однак організація зробила ставку на Вордлі. Британець 25 жовтня в Лондоні зустрінеться з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Переможець бою стане обов'язковим суперником для Усика.

Пулєв та інша реальність

Таким чином болгарський ветеран ніби зависнув в іншій реальності. І щоб витягти з зони комфорту, WBO офіційно зобов'язала його провести  поєдинок проти 20-річного британця Ітауми. Поєдинок мав відбутися 13 грудня у Манчестері.

Але не встигла організація оприлюднити рішення, як Пулєв повідомив про неможливість бою з Ітаумою, через те, що він вже має контракт на інший поєдинок. 12 грудня в Дубаї болгарин захищатиме титул з росіянином Муратом Гассієвим.

Через це Ітаума втратив черговий шанс поборотися за титул. Вірогідно він таки вийде на ринг 13 грудня в Манчестері у проміжному поєдинку. Суперник ще невідомий.

Чи буде бій Усик – Гассієв 2

44-річний Пулев, який в 2014 році програв нокаутом Володимиру Кличку, вийде проти екс-чемпіона світу в крузервейті – 31-річного Гассієва. Якщо болгарин програє, саме росіянин стане регулярним чемпіоном WBA.

Після цього він також зможе апелювати до керівництва організації, вимагаючи бою із суперчемпіоном – яким на цей час є Усик.

Гассієв бився з Усиком у липні 2018-го у Москві за титул абсолютного чемпіона в крузервейті та програв одноголосним рішенням суддів.

Після цього він, як і українець, перейшов у хевівейт. В надважкому дивізіоні провів сім поєдинків, шість з яких виграв та один програв.

Раніше ми писали, що Ломаченко може повернутися в бокс заради Пак'яо.

Також розповіли, що Тайсон Ф'юрі розглядає повернення на ринг найближчим часом.

