Колишній Софії Шамії став на її захист після скандалу на "Холостяку": "Такі жахливі плітки"

Колишній володарки титулу "Міс Україна-2023" опублікував відео, в якому прокоментував скандал та звинуватив продюсерів у маніпуляціях і перекрученні фактів.

"Я сказав своїй колишній: "Якщо залишатися чесним і щирим, можна пережити будь-яке лихо. Тому не бійся - будь собою. Але саме тоді я зрозумів, наскільки телебачення може маніпулювати. Вони спеціально монтують і показують людей так, щоб це виглядало смішно чи сенсаційно", - зазначив він.

"Вона не така людина"

Чоловік розповів, що його обурили чутки, які поширюють про Софію. За його словами, дівчину несправедливо звинувачують у стосунках із одруженим чоловіком.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

"Я чув, що хтось казав, ніби Софія мала стосунки з одруженим чоловіком, у якого є дитина. Я не розумію, звідки це взялося. Ми були дуже зайняті роботою та волонтерством, а решту часу проводили лише вдвох. Вона ніколи б не змогла бути з кимось, знаючи, що той одружений. Вона занадто чутлива й чесна для такого”, - наголосив екс-бойфренд моделі.

Він також зазначив, що під час їхніх стосунків дівчина активно допомагала йому з волонтерською діяльністю в Україні, коли він відкривав ресторан, і часто працювала до виснаження.

"Моє минуле не бездоганне, але я змінився"

Чоловік також зізнався, що колись був учасником японського угруповання якудза і навіть сидів у в’язниці, але після цього повністю змінив своє життя.

"Моє минуле не те, чим можна пишатися. Але саме там, у вʼязниці, я вирішив змінитися. Коли почалася війна в Україні, я приїхав сюди й допомагав за власні кошти. Бути унікальним означає, що тебе хтось буде сильно любити, а хтось - сильно ненавидіти. Не бійтеся залишатися собою", - сказав він.

З чого все почалося

Після емоційної сварки з учасницями “Холостяка” Софія Шамія вирішила зібрати речі та залишити проєкт.

Конфлікт спалахнув між нею, власницею бренду купальників Іриною та косметологинею Оксаною.

Жінки звинуватили 20-річну “Міс Україна-2023” у нещирості, заявивши, що перед камерами вона поводиться одне, а поза ними - зовсім інше.

Оксана також пригадала непорозуміння, яке сталося між ними напередодні, і натякнула, що дівчина занадто молода для стосунків із 35-річним Холостяком Тарасом Цимбалюком.

Та далі ситуація набрала обертів. За словами учасниць, вони нібито знають “темні сторони” минулого Софії.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sofiashamia)

Ірина натякнула, що у моделі колись були стосунки з одруженим чоловіком, а його вагітна дружина навіть приходила до салону Оксани.

Софія не стала виправдовуватись - мовчки зібрала валізи та покинула шоу. Попри спроби дівчат зупинити її, вона твердо вирішила не залишатися.

У соцмережах після виходу епізоду Шамія відреагувала на звинувачення з іронією, натякнувши, що історії її колишніх суперниць - не більше ніж вигадка.

Пізніше заявила, що готує позов до суду.