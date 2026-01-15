Колишній "Холостяк" Терен отримав нагороду від Зеленського і зізнався, що про це думає

Яку нагороду отримав Терен і як він на це відреагував

За словами ветерана, нещодавно йому зателефонували з Офісу президента. Олександра запросили на нагородження.

"Я ще спав. Уже не відчував холоду - за ніч зігрівся під ковдрою. І крізь сон почув жіночий голос у слухавці. Усі свої дії я ніколи не робив заради винагород. До великої війни і, особливо, під час неї, мною рухає внутрішнє відчуття справедливості та бажання зробити хоч щось корисне після того, як прокинувся", - написав Терен.

"Я ніколи не просив медалей чи відзнак. Просто завжди викладався на повну, не чекаючи нагороди. Бо інакше - навіщо тоді взагалі щось робити? У мене є татуювання на нозі (не всі тату вивелися). Я нечасто про нього згадую - та й дивитися туди тепер немає особливих причин. Там написано: "кожному по заслугах", - додав він.

Терен отримав нагороду від Зеленського (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

За словами Олександра, він не впевнений, що заслуговує на нагороди. Але приймає їх з вдячністю, бо це означає, що він "не дарма прокинувся і зробив щось корисне".

"Прокидайтеся. Йдіть вперед!" - резюмував Будько.

На фото, які опублікував Терен, можна побачити, що Зеленський вручив йому орден "За заслуги" III ступеня. Відомо, що цю нагороду дають за "за видатні особисті досягнення" в різних сферах, від економічної та соціально-культурної до військової та державної.

Нагадаємо, Будько став на захист України на початку повномасштабної війни. Він отримав поранення та втратив обидві ноги. Це сталося 24 серпня 2022 року на Харківщині.

У 2024 році Терен став головним героєм проєкту "Холостяк". У фіналі він обрав Інну Бєлєнь, але пізніше пара оголосила про розрив стосунків.