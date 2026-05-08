Кличко продовжить кар'єру в США: український велетень підкорюватиме студентську лігу

Центровий збірної України Максим Кличко залишає європейський баскетбол. 21-річний гравець вирішив спробувати свої сили за океаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.
Кличко став гравцем команди Університету Східної Кароліни (East Carolina University). У новому сезоні українець захищатиме кольори "Пайретс" у конференції "Амерікан" (AAC). Серед майбутніх суперників центрового – відомі баскетбольні програми таких вишів, як Мемфіс, Темпл та Вічіта Стейт.
Минулу кампанію Східна Кароліна завершила на 12-му місці у своїй конференції, здобувши 11 перемог у 31 поєдинку.
За наявною інформацією, український бігмен мав кілька пропозицій від престижних коледжів із гучнішими іменами. Проте вибір було зроблено на користь "Пайретс" через гарантії більшого ігрового часу, що є критично важливим для розвитку молодого центрового.
Максим Кличко - гравець "Пайретс" (фото: instagram.com/maximklitschko1)
Останні два роки Максим перебував у системі французького "Монако". У сезоні-2025/26 він демонстрував переконливу статистику в молодіжному чемпіонаті Франції:
Окрім успіхів у молодіжці, Кличко отримав досвід виступів за основний склад "монегасків", зокрема в матчах проти суперників рівня Євроліги.
Також баскетболіст є гравцем національної збірної України. У поточному відборі на чемпіонат світу-2027 він зіграв 10 хвилин у матчі проти Данії, в якому набрав 2 очка та зробив 2 підбирання.
21-річний молодший син колишнього чемпіона світу з боксу у надважкій вазі, а нині мера Києва Віталія Кличка. Народився у США. Своє ім'я отримав на честь легендарного німецького боксера Макса Шмелінга.
Маючи зріст 218 сантиметрів, виступає на позиції центрового.
Максим розпочав заняття баскетболом саме в США, де грав на юнацькому рівні за команди Taft School та Amherst College.
Для українського баскетболу його відкрив тренер Валерій Плеханов, який у 2024 році очолював молодіжну збірну країни та залучив перспективного гравця до тренувань команди. У тому ж році Кличко зіграв у складі української "молодіжки" на чемпіонаті Європи.
