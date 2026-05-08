Кличко продолжит карьеру в США: украинский великан будет покорять студенческую лигу

Новый вызов в США

Кличко стал игроком команды Университета Восточной Каролины (East Carolina University). В новом сезоне украинец будет защищать цвета "Пайретс" в конференции "Американ" (AAC). Среди будущих соперников центрового - известные баскетбольные программы таких вузов, как Мемфис, Темпл и Уичита Стейт.

Прошлую кампанию Восточная Каролина завершила на 12-м месте в своей конференции, одержав 11 побед в 31 поединке.

Почему выбрана именно Восточная Каролина

По имеющейся информации, украинский бигмен имел несколько предложений от престижных колледжей с более громкими именами. Однако выбор был сделан в пользу "Пайретс" из-за гарантии большего игрового времени, что является критически важным для развития молодого центрового.

Результаты в Европе и выступления за сборную

Последние два года Максим находился в системе французского "Монако". В сезоне-2025/26 он демонстрировал убедительную статистику в молодежном чемпионате Франции:

14.9 очка в среднем за матч;

7.9 подбора за игру.

Кроме успехов в молодежке, Кличко получил опыт выступлений за основной состав "монегасков", в частности в матчах против соперников уровня Евролиги.

Также баскетболист является игроком национальной сборной Украины. В текущем отборе на чемпионат мира-2027 он сыграл 10 минут в матче против Дании, в котором набрал 2 очка и сделал 2 подбора.

Кто такой Максим Кличко

21-летний младший сын бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Родился в США. Свое имя получил в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмелинга.

Имея рост 218 сантиметров, выступает на позиции центрового.

Максим начал занятия баскетболом именно в США, где играл на юношеском уровне за команды Taft School и Amherst College.

Для украинского баскетбола его открыл тренер Валерий Плеханов, который в 2024 году возглавлял молодежную сборную страны и привлек перспективного игрока к тренировкам команды. В том же году Кличко сыграл в составе украинской "молодежки" на чемпионате Европы.