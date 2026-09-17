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Киевстар ТВ представляет Original-сериал "Мой новый берег"

15:25 17.09.2026 Чт
2 мин
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aimg Юлия Бойко
Киевстар ТВ представляет Original-сериал "Мой новый берег" Original-сериал "Мой новый берег" можно посмотреть на Киевстар ТВ (фото: пресс-служба)
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Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ представляет новый Original-сериал "Мой новый берег" - четырехсерийную мелодраму о втором шансе, силе характера и поиске себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

После старта сезона Original-мелодрам с сериалом "Отважная девушка" платформа продолжает расширять линейку украинских историй собственного производства.

Что известно о сериале

"Мой новый берег" - история о том, как жизнь заставляет оставить прошлое позади и решиться на перемены. Проект совмещает драму с элементами жизненной истории, погружая зрителей в судьбу героини, которая оказывается перед выбором - остаться в привычном мире или рискнуть ради нового будущего.

"Я хочу, чтобы зрители увидели в этой истории не просто драму о любви, потерях и тайнах, а женщину, которая в самый сложный момент жизни находит в себе смелость начать все с нуля. Потому что иногда, чтобы найти свой новый берег, нужно решиться отпустить старый", - комментирует Елена Светлицкая, украинская актриса, исполнительница главной роли в сериале "Мой новый берег".

Сюжет ленты

В центре сюжета - 25-летняя Галина (Елена Светлицкая), чемпионка города по pole dance, работающая танцовщицей в ночном мужском клубе.

Галина работает в сложных условиях, но не позволяет клиентам переходить личные границы, из-за чего оказывается в долгах и штрафах.

После смерти тети она наследует дом на побережье и отправляется в приморский городок, где мечтает начать новую жизнь и открыть собственный отель.

Кто снялся в главных ролях

Главные роли в сериале исполнили Елена Светлицкая и Алексей Яровенко. Также в актерский состав вошли Надежда Хильская, Мария Краснощек, София Яшвили и другие украинские актеры.

Открывайте Киевстар ТВ на: SMART TV, смартфоне, SMART TV приставке, Xbox, планшете или откройте по ссылке вебверсию в браузере.

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров - для просмотра достаточно авторизироваться по собственному номеру телефона.

Как сообщалось ранее, в конце лета в Киеве состоялся специальный киновечер, посвященный украинской романтической комедии "Отель "Соколиное сияние".

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