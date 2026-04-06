Кінець успішної серії: "Динамо" несподівано оступилося у Києві через скандальний гол

21:06 06.04.2026 Пн
2 хв
Такого повернення не чекав ніхто: три голи переваги перетворилися на дещо незрозуміле
aimg Катерина Урсатій
ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Елітний дивізіон чемпіонату України повернувся після паузи на матчі збірних. 22-й ігровий день відзначився гучною поразкою "Динамо", зміною тренера в "Олександрії" та збереженням двовладдя на вершині таблиці.

Фіаско "Динамо" та стабільність лідерів

Столичний гранд несподівано перервав свою успішну серію, яка налічувала вісім перемог поспіль.

У домашньому протистоянні з львівськими "Карпатами" підопічні Олександра Шовковського поступилися з рахунком 0:1.

Єдиний гол на рахунку Бабукара Фаала, а взяття воріт від Матвія Пономаренка було скасовано через суперечливе рішення арбітра, що спровокувало суддівський скандал.

Тим часом основні претенденти на титул - ЛНЗ та "Шахтар" - синхронно набрали по три очки, здобувши перемоги з ідентичним рахунком 3:0.

Черкаський клуб розібрався з "Кривбасом", а донеччани впевнено переграли "Рух".

Наразі обидва колективи мають по 50 залікових пунктів, проте у "гірників" залишається гра в запасі.

Ефект Шарана та гольова феєрія в Полтаві та Києві

Тур став дебютним для Володимира Шарана після його повернення на місток "Олександрії".

Віцечемпіони країни продемонстрували драматичний футбол проти "Полтави": ведучи в рахунку 3:0 завдяки дублю Амарала, команда не втримала перевагу, завершивши матч нічиєю 3:3.

Це дозволило олександрійцям здобути перше очко у 2026 році та зупинити серію поразок.

Схожий сценарій спостерігався у поєдинку "Оболоні" та "Зорі". Луганці тричі виходили вперед, але "пивовари" щоразу відігрувалися. Рятівний гол Тараса Ляха на 84-й хвилині зафіксував остаточний рахунок 3:3.

Рокіровки внизу таблиці та бомбардирські перегони

Важливу перемогу здобув "Епіцентр", здолавши "Кудрівку" (1:0).

Попри вилучення автора єдиного гола Карлоса Рохаса, команда змогла втримати результат і залишити зону вильоту, піднявшись на 11-ту сходинку.

"Полісся" ж не змогло повноцінно скористатися осічкою "Динамо", зігравши внічию з "Вересом" (1:1), хоча й закріпилося на третьому місці.

У списку кращих снайперів ліги наразі панує тривладдя. Матвій Пономаренко, Пилип Будківський та Бабукар Фаал очолюють рейтинг, маючи рівну кількість забитих м'ячів.

Результати всіх матчів 22-го туру:

  • "Полтава" - "Олександрія" - 3:3
  • "Колос" - "Металіст 1925" - 0:0
  • "Динамо" - "Карпати" - 0:1
  • "Кривбас" - ЛНЗ - 0:3
  • "Оболонь" - "Зоря" - 3:3
  • "Шахтар" - "Рух" - 3:0
  • "Полісся" - "Верес" - 1:1
  • "Епіцентр" - "Кудрівка" - 1

Турнірна таблиця УПЛ

  1. ЛНЗ - 50 очок (22 матчі), 33:12 (різниця голів)
  2. "Шахтар" - 50 (21), 51:12
  3. "Полісся" - 43 (22), 37:15
  4. "Динамо" - 41 (22), 49:24
  5. "Металіст 1925" - 35 (21), 24:13
  6. "Кривбас" - 34 (22), 33:31
  7. "Колос" - 33 (22), 20:20
  8. "Зоря" - 29 (21), 30:27
  9. "Карпати" - 29 (22), 30:26
  10. "Верес" - 23 (21), 17:25
  11. "Епіцентр" - 23 (22), 26:35
  12. "Оболонь" - 22 (21), 17:36
  13. "Кудрівка" - 21 (22), 24:36
  14. "Рух" - 19 (22), 16:35
  15. "Олександрія" - 12 (21), 17:40
  16. "Полтава" - 10 (22), 19:56
