Кінець успішної серії: "Динамо" несподівано оступилося у Києві через скандальний гол

Елітний дивізіон чемпіонату України повернувся після паузи на матчі збірних. 22-й ігровий день відзначився гучною поразкою "Динамо", зміною тренера в "Олександрії" та збереженням двовладдя на вершині таблиці.
Підсумки трьох ігрових днів – підбиває РБК-Україна.
Столичний гранд несподівано перервав свою успішну серію, яка налічувала вісім перемог поспіль.
У домашньому протистоянні з львівськими "Карпатами" підопічні Олександра Шовковського поступилися з рахунком 0:1.
Єдиний гол на рахунку Бабукара Фаала, а взяття воріт від Матвія Пономаренка було скасовано через суперечливе рішення арбітра, що спровокувало суддівський скандал.
Тим часом основні претенденти на титул - ЛНЗ та "Шахтар" - синхронно набрали по три очки, здобувши перемоги з ідентичним рахунком 3:0.
Черкаський клуб розібрався з "Кривбасом", а донеччани впевнено переграли "Рух".
Наразі обидва колективи мають по 50 залікових пунктів, проте у "гірників" залишається гра в запасі.
Тур став дебютним для Володимира Шарана після його повернення на місток "Олександрії".
Віцечемпіони країни продемонстрували драматичний футбол проти "Полтави": ведучи в рахунку 3:0 завдяки дублю Амарала, команда не втримала перевагу, завершивши матч нічиєю 3:3.
Це дозволило олександрійцям здобути перше очко у 2026 році та зупинити серію поразок.
Схожий сценарій спостерігався у поєдинку "Оболоні" та "Зорі". Луганці тричі виходили вперед, але "пивовари" щоразу відігрувалися. Рятівний гол Тараса Ляха на 84-й хвилині зафіксував остаточний рахунок 3:3.
Важливу перемогу здобув "Епіцентр", здолавши "Кудрівку" (1:0).
Попри вилучення автора єдиного гола Карлоса Рохаса, команда змогла втримати результат і залишити зону вильоту, піднявшись на 11-ту сходинку.
"Полісся" ж не змогло повноцінно скористатися осічкою "Динамо", зігравши внічию з "Вересом" (1:1), хоча й закріпилося на третьому місці.
У списку кращих снайперів ліги наразі панує тривладдя. Матвій Пономаренко, Пилип Будківський та Бабукар Фаал очолюють рейтинг, маючи рівну кількість забитих м'ячів.
