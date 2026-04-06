Конец успешной серии: "Динамо" неожиданно оступилось в Киеве из-за скандального гола

Фиаско "Динамо" и стабильность лидеров

Столичный гранд неожиданно прервал свою успешную серию, которая насчитывала восемь побед подряд.

В домашнем противостоянии с львовскими "Карпатами" подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Бабукара Фаала, а взятие ворот от Матвея Пономаренко было отменено из-за спорного решения арбитра, что спровоцировало судейский скандал.

Тем временем основные претенденты на титул - ЛНЗ и "Шахтер" - синхронно набрали по три очка, одержав победы с идентичным счетом 3:0.

Черкасский клуб разобрался с "Кривбассом", а дончане уверенно переиграли "Рух".

Сейчас оба коллектива имеют по 50 зачетных пунктов, однако у "горняков" остается игра в запасе.

Эффект Шарана и голевая феерия в Полтаве и Киеве

Тур стал дебютным для Владимира Шарана после его возвращения на мостик "Александрии".

Вице-чемпионы страны продемонстрировали драматичный футбол против "Полтавы": ведя в счете 3:0 благодаря дублю Амарала, команда не удержала преимущество, завершив матч ничьей 3:3.

Это позволило александрийцам получить первое очко в 2026 году и остановить серию поражений.

Похожий сценарий наблюдался в поединке "Оболони" и "Зари". Луганчане трижды выходили вперед, но "пивовары" каждый раз отыгрывались. Спасительный гол Тараса Ляха на 84-й минуте зафиксировал окончательный счет 3:3.

Рокировки внизу таблицы и бомбардирская гонка

Важную победу одержал "Эпицентр", одолев "Кудривку" (1:0).

Несмотря на удаление автора единственного гола Карлоса Рохаса, команда смогла удержать результат и покинуть зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку.

"Полесье" же не смогло полноценно воспользоваться осечкой "Динамо", сыграв вничью с "Вересом" (1:1), хотя и закрепилось на третьем месте.

В списке лучших снайперов лиги пока царит троевластие. Матвей Пономаренко, Филипп Будковский и Бабукар Фаал возглавляют рейтинг, имея равное количество забитых мячей.

Результаты всех матчей 22-го тура:

"Полтава" - "Александрия" - 3:3

"Колос" - "Металлист 1925" - 0:0

"Динамо" - "Карпаты" - 0:1

"Кривбасс" - ЛНЗ - 0:3

"Оболонь" - "Заря" - 3:3

"Шахтер" - "Рух" - 3:0

"Полесье" - "Верес" - 1:1

"Эпицентр" - "Кудривка" - 1

