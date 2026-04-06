Конец успешной серии: "Динамо" неожиданно оступилось в Киеве из-за скандального гола

21:06 06.04.2026 Пн
2 мин
Такого возвращения не ждал никто: три гола преимущества превратились в нечто непонятное
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Динамо" (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Элитный дивизион чемпионата Украины вернулся после паузы на матчи сборных. 22-й игровой день отметился громким поражением "Динамо", сменой тренера в "Александрии" и сохранением двоевластия на вершине таблицы.

Фиаско "Динамо" и стабильность лидеров

Столичный гранд неожиданно прервал свою успешную серию, которая насчитывала восемь побед подряд.

В домашнем противостоянии с львовскими "Карпатами" подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:1.

Единственный гол на счету Бабукара Фаала, а взятие ворот от Матвея Пономаренко было отменено из-за спорного решения арбитра, что спровоцировало судейский скандал.

Тем временем основные претенденты на титул - ЛНЗ и "Шахтер" - синхронно набрали по три очка, одержав победы с идентичным счетом 3:0.

Черкасский клуб разобрался с "Кривбассом", а дончане уверенно переиграли "Рух".

Сейчас оба коллектива имеют по 50 зачетных пунктов, однако у "горняков" остается игра в запасе.

Эффект Шарана и голевая феерия в Полтаве и Киеве

Тур стал дебютным для Владимира Шарана после его возвращения на мостик "Александрии".

Вице-чемпионы страны продемонстрировали драматичный футбол против "Полтавы": ведя в счете 3:0 благодаря дублю Амарала, команда не удержала преимущество, завершив матч ничьей 3:3.

Это позволило александрийцам получить первое очко в 2026 году и остановить серию поражений.

Похожий сценарий наблюдался в поединке "Оболони" и "Зари". Луганчане трижды выходили вперед, но "пивовары" каждый раз отыгрывались. Спасительный гол Тараса Ляха на 84-й минуте зафиксировал окончательный счет 3:3.

Рокировки внизу таблицы и бомбардирская гонка

Важную победу одержал "Эпицентр", одолев "Кудривку" (1:0).

Несмотря на удаление автора единственного гола Карлоса Рохаса, команда смогла удержать результат и покинуть зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку.

"Полесье" же не смогло полноценно воспользоваться осечкой "Динамо", сыграв вничью с "Вересом" (1:1), хотя и закрепилось на третьем месте.

В списке лучших снайперов лиги пока царит троевластие. Матвей Пономаренко, Филипп Будковский и Бабукар Фаал возглавляют рейтинг, имея равное количество забитых мячей.

Результаты всех матчей 22-го тура:

  • "Полтава" - "Александрия" - 3:3
  • "Колос" - "Металлист 1925" - 0:0
  • "Динамо" - "Карпаты" - 0:1
  • "Кривбасс" - ЛНЗ - 0:3
  • "Оболонь" - "Заря" - 3:3
  • "Шахтер" - "Рух" - 3:0
  • "Полесье" - "Верес" - 1:1
  • "Эпицентр" - "Кудривка" - 1

Турнирная таблица УПЛ

  1. ЛНЗ - 50 очков (22 матча), 33:12 (разница голов)
  2. "Шахтер" - 50 (21), 51:12
  3. "Полесье" - 43 (22), 37:15
  4. "Динамо" - 41 (22), 49:24
  5. "Металлист 1925" - 35 (21), 24:13
  6. "Кривбасс" - 34 (22), 33:31
  7. "Колос" - 33 (22), 20:20
  8. "Заря" - 29 (21), 30:27
  9. "Карпаты" - 29 (22), 30:26
  10. "Верес" - 23 (21), 17:25
  11. "Эпицентр" - 23 (22), 26:35
  12. "Оболонь" - 22 (21), 17:36
  13. "Кудривка" - 21 (22), 24:36
  14. "Рух" - 19 (22), 16:35
  15. "Александрия" - 12 (21), 17:40
  16. "Полтава" - 10 (22), 19:56
