Конец успешной серии: "Динамо" неожиданно оступилось в Киеве из-за скандального гола
Элитный дивизион чемпионата Украины вернулся после паузы на матчи сборных. 22-й игровой день отметился громким поражением "Динамо", сменой тренера в "Александрии" и сохранением двоевластия на вершине таблицы.
Итоги трех игровых дней - подводит РБК-Украина.
Фиаско "Динамо" и стабильность лидеров
Столичный гранд неожиданно прервал свою успешную серию, которая насчитывала восемь побед подряд.
В домашнем противостоянии с львовскими "Карпатами" подопечные Александра Шовковского уступили со счетом 0:1.
Единственный гол на счету Бабукара Фаала, а взятие ворот от Матвея Пономаренко было отменено из-за спорного решения арбитра, что спровоцировало судейский скандал.
Тем временем основные претенденты на титул - ЛНЗ и "Шахтер" - синхронно набрали по три очка, одержав победы с идентичным счетом 3:0.
Черкасский клуб разобрался с "Кривбассом", а дончане уверенно переиграли "Рух".
Сейчас оба коллектива имеют по 50 зачетных пунктов, однако у "горняков" остается игра в запасе.
Эффект Шарана и голевая феерия в Полтаве и Киеве
Тур стал дебютным для Владимира Шарана после его возвращения на мостик "Александрии".
Вице-чемпионы страны продемонстрировали драматичный футбол против "Полтавы": ведя в счете 3:0 благодаря дублю Амарала, команда не удержала преимущество, завершив матч ничьей 3:3.
Это позволило александрийцам получить первое очко в 2026 году и остановить серию поражений.
Похожий сценарий наблюдался в поединке "Оболони" и "Зари". Луганчане трижды выходили вперед, но "пивовары" каждый раз отыгрывались. Спасительный гол Тараса Ляха на 84-й минуте зафиксировал окончательный счет 3:3.
Рокировки внизу таблицы и бомбардирская гонка
Важную победу одержал "Эпицентр", одолев "Кудривку" (1:0).
Несмотря на удаление автора единственного гола Карлоса Рохаса, команда смогла удержать результат и покинуть зону вылета, поднявшись на 11-ю строчку.
"Полесье" же не смогло полноценно воспользоваться осечкой "Динамо", сыграв вничью с "Вересом" (1:1), хотя и закрепилось на третьем месте.
В списке лучших снайперов лиги пока царит троевластие. Матвей Пономаренко, Филипп Будковский и Бабукар Фаал возглавляют рейтинг, имея равное количество забитых мячей.
Результаты всех матчей 22-го тура:
- "Полтава" - "Александрия" - 3:3
- "Колос" - "Металлист 1925" - 0:0
- "Динамо" - "Карпаты" - 0:1
- "Кривбасс" - ЛНЗ - 0:3
- "Оболонь" - "Заря" - 3:3
- "Шахтер" - "Рух" - 3:0
- "Полесье" - "Верес" - 1:1
- "Эпицентр" - "Кудривка" - 1
Турнирная таблица УПЛ
- ЛНЗ - 50 очков (22 матча), 33:12 (разница голов)
- "Шахтер" - 50 (21), 51:12
- "Полесье" - 43 (22), 37:15
- "Динамо" - 41 (22), 49:24
- "Металлист 1925" - 35 (21), 24:13
- "Кривбасс" - 34 (22), 33:31
- "Колос" - 33 (22), 20:20
- "Заря" - 29 (21), 30:27
- "Карпаты" - 29 (22), 30:26
- "Верес" - 23 (21), 17:25
- "Эпицентр" - 23 (22), 26:35
- "Оболонь" - 22 (21), 17:36
- "Кудривка" - 21 (22), 24:36
- "Рух" - 19 (22), 16:35
- "Александрия" - 12 (21), 17:40
- "Полтава" - 10 (22), 19:56
