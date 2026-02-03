ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Луческу знову госпіталізували: румунська федерація відповіла на заяви про загрозу життю

Вівторок 03 лютого 2026 22:29
UA EN RU
Луческу знову госпіталізували: румунська федерація відповіла на заяви про загрозу життю Мірча Луческу (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

80-річного наставника національної команди Румунії Мірчу Луческу знову госпіталізували. Федерація футболу країни виступила із заявою на тлі повідомлень місцевих ЗМІ про критичний стан тренера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Що заявили у федерації

У федерації підтвердили, що Луческу перебуває у лікарні, однак запевнили: загрози життю немає.

Згідно з повідомленням, фахівець проходить лікування під наглядом лікарів через інфекцію підшкірної клітковини та отримує курс антибіотиків. Стан оцінюється як стабільний, із позитивною динамікою.

Також у федерації наголосили, що інформація про можливе переведення тренера до іншої клініки, зокрема за кордоном – не відповідає дійсності.

Що каже сам тренер

Луческу особисто звернувся до вболівальників, спростувавши панічні повідомлення медіа.

"Я почуваюся добре, немає причин для занепокоєння. Будь ласка, зберігайте спокій – ситуацію дуже перебільшили. Це лише лікування, яке я маю пройти під наглядом лікарів", - передає слова Луческу прес-служба збірної.

Просять не поширювати чутки

У Федерації футболу Румунії подякували всім за підтримку та закликали поважати приватність наставника збірної, утримуючись від спекуляцій навколо його здоров'я.

Нагадаємо, збірна Румунії, яку очолює Луческу, готується до матчів плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026 року. 26 березня румуни зіграють проти Туреччини в Стамбулі.

Хто такий Мірча Луческу

80-річний фахівець є одним із найтитулованіших тренерів Європи. За свою кар'єру він здобув 35 трофеїв.

Протягом 12 років (2004-2016) працював у донецькому "Шахтарі", з яким досяг найбільшого успіху в історії незалежної України – перемоги в Кубку УЄФА 2009 року.

У 2020-2023 роках очолював київське "Динамо", з яким виграв чемпіонат України, Кубок і Суперкубок країни. Луческу є унікальним тренером, який ставав чемпіоном України з обома грандами – "Шахтарем" і "Динамо".

У 2024 році він був призначений головним тренером національної команди Румунії. Нині він є найстаршим тренером збірних команд у світі.

Раніше ми повідомили, що футболіст клубу УПЛ зник на зборах у Туреччині.

Також ми писали, що "Рома" викреслила Довбика із заявки на Лігу Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Мірча Луческу
Новини
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Зеленський чекає реакції США на порушення Росією прохання Трампа
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом