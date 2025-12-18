Якими будуть "Танці з зірками": Могилевська заінтригувала появою з Дікусаром та Кухар (фото)

Якими будуть "Танці з зірками" 2025

Могилевська показалася у складі журі з військовим та хореографом Дмитром Дікусаром та балериною Катериною Кухар. На знімку вони позують у стильних нарядах, в яких оцінюватимуть виступи зіркових пар.

У підписі до публікації співачка зізналася, що вперше буде в складі журі, та водночас заінтригувала виходом на паркет.

"Вперше у складі журі улюбленого проєкту "Танці з зірками". Дуже хвилююсь, бо вийду на паркет із румбою і для мене це велика честь. Дякую усім організаторам за цей благодійний проєкт, який збирає гроші на найважливішу річ - прицільну евакуацію! Ви уявляєте, наскільки це важливо? Я щаслива бути причетною до цього", - поділилася вона.

Кухар, Дікусар та Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, для військового Дмитра Дікусара це теж перший досвід суддівства. Від початку повномасштабного вторгнення він долучився до захисту країни від російської агресії й відтоді рідко виходить на зв'язок.

Досвід Могилевської в "Танцях з зірками"

Вперше артистка взяла участь в проєкті у 2006 році. Тоді її партнером був Влад Яма, з яким вона потрапила у фінал. Пара здобула друге місце у проєкті, поступившись Зеленському та Шоптенко. Вони повторили цей успіх і в третьому сезоні.

На цьому Могилевська зупинятися не стала. Через майже 10 років, у 2017-му, вона повернулася в оновлене шоу та перемогла. Тоді вона виступала в парі з Ігорем Кузьменком, а її опонентами у фіналі були Надя Дорофєєва та Євген Кот.

Нагадаємо, "Танці з зірками" 2025 покажуть 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна. На паркет вийдуть Руслана Данілкіна, Василь Байдак, Неля Шовкопляс, Женя Галич, Наталя Островська, Нікіта Добринін, Наталі Солонік, Даша Квіткова, KOLA, Павло Текучев, Наталка Денисенко та Григорій Решетнік.

До оновленого складу журі також долучився співак Дмитро Монатік.