Без Тіни Кароль, але з Цимбалюком: розкрито імена ведучих "Танців з зірками"

Стали відомі ведучі спецвипуску "Танців з зірками". Серед них - головний герой "Холостяка", українська гімнастка та фронтвумен відомого гурту.

Хто з зірок вестиме "Танці з зірками", розповідає РБК-Україна з посиланням на 1+1.

Юрій Горбунов

Незмінний ведучий "Танців з зірками" знову потішить глядачів. Юрій щасливий повернутися до ведення проєкту та вважає його надзвичайно важливим, адже він дарує емоції, які допомагають вижити.

Юрій Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)​​​​​​​

Катерина Осадча

До команди ведучих приєднається й Осадча. Вона добре знайома глядачам за проєктами "Голос країни", "Голос. Діти" та "Світське життя".

Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Іванна Онуфрійчук

Ведучою ред-руму стане телеведуча, яку глядачі вже бачили в попередніх сезонах "Танців з зірками". Вона зустрічатиме зіркові пари після виступів та першою дізнаватиметься їхні враження, а також ділитиметься цікавими моментами залаштунків.

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Маша Єфросиніна

Телеведуча, громадська діячка та авторка YouTube-проєктів. Колись вона вже брала участь в проєкті у 2018 році, а тепер дізнаватиметься емоції та враження учасників.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тарас Цимбалюк

Український актор театру та кіно й головний герой цьогорічного "Холостяка" ще кілька років тому сам підкорював танцювальний паркет, а тепер виступить в ролі ведучого.

Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA та учасниця восьмого сезону "Танців з зірками" теж приєдналася до зіркових ведучих благодійного спецвипуску шоу.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss була суперфіналісткою 7-го сезону "Танців з зірками". Цього разу вона спілкуватиметься з учасниками як ведуча.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Різатдінова

Українська гімнастка та призерка Олімпійських ігор 2016 року дійшла до фіналу "Танців з зірками" у 2019 році. А тепер стала ведучою передноворічного випуску.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, передноворічний благодійний спецвипуск проєкту "Танці з зірками. Рух до життя" вийде 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна.

Проєкт повертається з новими учасниками та оновленим складом журі. Серед судів - військовий та хореограф Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, співаки Наталія Могилевська та MONATIK.

Учасниками святкового випуску стали:

ветеранка Руслана Данілкіна

стендап-комік Василь Байдак

ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс

фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич

ведуча новин Наталя Островська

колишній "Холостяк" Нікіта Добринін

телеведуча Наталі Солонік

співачка KOLA

актор Павло Текучев

акторка Наталка Денисенко

ведучий Григорій Решетнік

блогерка Даша Квіткова

Серед танцівників: