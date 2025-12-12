Без Тіни Кароль, але з Цимбалюком: розкрито імена ведучих "Танців з зірками"
Стали відомі ведучі спецвипуску "Танців з зірками". Серед них - головний герой "Холостяка", українська гімнастка та фронтвумен відомого гурту.
Хто з зірок вестиме "Танці з зірками", розповідає РБК-Україна з посиланням на 1+1.
Юрій Горбунов
Незмінний ведучий "Танців з зірками" знову потішить глядачів. Юрій щасливий повернутися до ведення проєкту та вважає його надзвичайно важливим, адже він дарує емоції, які допомагають вижити.
Юрій Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)
Катерина Осадча
До команди ведучих приєднається й Осадча. Вона добре знайома глядачам за проєктами "Голос країни", "Голос. Діти" та "Світське життя".
Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Іванна Онуфрійчук
Ведучою ред-руму стане телеведуча, яку глядачі вже бачили в попередніх сезонах "Танців з зірками". Вона зустрічатиме зіркові пари після виступів та першою дізнаватиметься їхні враження, а також ділитиметься цікавими моментами залаштунків.
Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)
Маша Єфросиніна
Телеведуча, громадська діячка та авторка YouTube-проєктів. Колись вона вже брала участь в проєкті у 2018 році, а тепер дізнаватиметься емоції та враження учасників.
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Тарас Цимбалюк
Український актор театру та кіно й головний герой цьогорічного "Холостяка" ще кілька років тому сам підкорював танцювальний паркет, а тепер виступить в ролі ведучого.
Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Олександра Заріцька
Солістка гурту KAZKA та учасниця восьмого сезону "Танців з зірками" теж приєдналася до зіркових ведучих благодійного спецвипуску шоу.
Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss була суперфіналісткою 7-го сезону "Танців з зірками". Цього разу вона спілкуватиметься з учасниками як ведуча.
Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Анна Різатдінова
Українська гімнастка та призерка Олімпійських ігор 2016 року дійшла до фіналу "Танців з зірками" у 2019 році. А тепер стала ведучою передноворічного випуску.
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Нагадаємо, передноворічний благодійний спецвипуск проєкту "Танці з зірками. Рух до життя" вийде 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна.
Проєкт повертається з новими учасниками та оновленим складом журі. Серед судів - військовий та хореограф Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, співаки Наталія Могилевська та MONATIK.
Учасниками святкового випуску стали:
- ветеранка Руслана Данілкіна
- стендап-комік Василь Байдак
- ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс
- фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич
- ведуча новин Наталя Островська
- колишній "Холостяк" Нікіта Добринін
- телеведуча Наталі Солонік
- співачка KOLA
- актор Павло Текучев
- акторка Наталка Денисенко
- ведучий Григорій Решетнік
- блогерка Даша Квіткова
Серед танцівників:
- Євген Кот
- Юлія Сахневич
- Олександр Прохоров
- Павло Сімакін
- Анна Манжула
- Антон Нестерко
- Анна Кареліна
- Яна Цибульська
- Макс Леонов
- Віталій Загоруйко
- Надін
- Сергій Єфремов
Вас також може зацікавити:
- Решетнік показав наслідки підготовки до "Танців з зірками"
- Як зіркові учасники готуються до виходу на паркет
- Що сказав Влад Яма про повернення "Танців із зірками".