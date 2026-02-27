З ким зіграють Забарний і Лунін: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні пройшла церемонія жеребкування вирішальних раундів плей-офф Ліги чемпіонів. Визначено сітку турніру аж до фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.
Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.
Зазначимо, що в обоймі залишаються два клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це чинний володар титулу – французький ПСЖ Іллі Забарного та мадридський "Реал" Андрія Луніна.
Пари 1/8 фіналу ЛЧ:
ПСЖ – "Челсі"
"Галатасарай" – "Ліверпуль"
"Реал" – "Манчестер Сіті"
"Аталанта" – "Баварія"
"Ньюкасл" – "Барселона"
"Атлетіко" – "Тоттенхем"
"Буде-Глімт" – "Спортінг"
"Байєр" – "Арсенал"
Далі суперники гратимуть у раундах на вибування, поки дві найкращі команді не зійдуться у фіналі.
Дати матчів плей-офф ЛЧ:
1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня
1/4 фіналу: 7-8 та 14-15 квітня
1/2 фіналу: 28-29 квітня та 5-6 травня
Фінал пройде 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.