З ким зіграють Забарний і Лунін: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Хто з ким зіграє в 1/8-й

За результатами основного раунду були визначені вісім команд, які потрапили до 1/8 фіналу напряму. Стільки ж клубів здобули право грати на цьому етапі в стикових поєдинках.

Тепер переможці стиків зустрінуться з представниками топ-вісімки.

Зазначимо, що в обоймі залишаються два клуби, в лавах яких є українські легіонери. Це чинний володар титулу – французький ПСЖ Іллі Забарного та мадридський "Реал" Андрія Луніна.

Пари 1/8 фіналу ЛЧ:

ПСЖ – "Челсі"

"Галатасарай" – "Ліверпуль"

"Реал" – "Манчестер Сіті"

"Аталанта" – "Баварія"

"Ньюкасл" – "Барселона"

"Атлетіко" – "Тоттенхем"

"Буде-Глімт" – "Спортінг"

"Байєр" – "Арсенал"

Шлях до Будапешту

Далі суперники гратимуть у раундах на вибування, поки дві найкращі команді не зійдуться у фіналі.

Дати матчів плей-офф ЛЧ:

1/8 фіналу: 10-11 та 17-18 березня

1/4 фіналу: 7-8 та 14-15 квітня

1/2 фіналу: 28-29 квітня та 5-6 травня

Фінал пройде 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.