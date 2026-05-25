С кем сыграет "Шахтер": известны все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27

Состав участников основной сетки Лиги чемпионов на следующий сезон сформирован почти на 80%. После завершения ключевых европейских чемпионатов определились 29 клубов, которые завоевали прямые пропуски в элитный дивизион.

Кто уже отобрался в основную сетку

Наибольшее представительство в основной стадии получили Испания и Англия - сразу по 5 клубов. За ними уверенно шагают Германия и Италия.

Общий список команд, которые осенью стартуют в турнире без сита отбора, выглядит так:

"Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ливерпуль" Испания (5): "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико", "Бетис"

"Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Штутгарт" Италия (4): "Интер", "Наполи", "Рома", "Комо"

ПСЖ, "Ланс", "Лилль" Португалия (2): "Спортинг", "Порту"

ПСВ, "Фейенорд" Украина (1): "Шахтер"

"Галатасарай" Чехия (1): "Славия"

Когда определятся остальные участники

Основная сетка турнира рассчитана на 36 команд. Поскольку 29 прямых путевок уже нашли своих владельцев, судьба последних семи вакантных мест решится на футбольном поле в конце лета.

Эти пропуски разыграют в квалификационных раундах - путем чемпионов и путем представителей лиг. Финальные матчи отбора запланированы на август, после чего УЕФА проведет окончательную жеребьевку основного этапа.