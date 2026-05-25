С кем сыграет "Шахтер": известны все обладатели прямых путевок в Лигу чемпионов-2026/27
Состав участников основной сетки Лиги чемпионов на следующий сезон сформирован почти на 80%. После завершения ключевых европейских чемпионатов определились 29 клубов, которые завоевали прямые пропуски в элитный дивизион.
Кто стал потенциальным соперником чемпионов Украины и когда закроются последние путевки в еврокубковую элиту - рассказывает РБК-Украина.
Кто уже отобрался в основную сетку
Наибольшее представительство в основной стадии получили Испания и Англия - сразу по 5 клубов. За ними уверенно шагают Германия и Италия.
Общий список команд, которые осенью стартуют в турнире без сита отбора, выглядит так:
- Англия (5): "Арсенал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Ливерпуль"
- Испания (5): "Барселона", "Реал", "Вильярреал", "Атлетико", "Бетис"
- Германия (4): "Бавария", "Боруссия" Д, "Лейпциг", "Штутгарт"
- Италия (4): "Интер", "Наполи", "Рома", "Комо"
- Франция (3): ПСЖ, "Ланс", "Лилль"
- Португалия (2): "Спортинг", "Порту"
- Нидерланды (2): ПСВ, "Фейенорд"
- Украина (1): "Шахтер"
- Турция (1): "Галатасарай"
- Чехия (1): "Славия"
- Бельгия (1): "Брюгге"
Когда определятся остальные участники
Основная сетка турнира рассчитана на 36 команд. Поскольку 29 прямых путевок уже нашли своих владельцев, судьба последних семи вакантных мест решится на футбольном поле в конце лета.
Эти пропуски разыграют в квалификационных раундах - путем чемпионов и путем представителей лиг. Финальные матчи отбора запланированы на август, после чего УЕФА проведет окончательную жеребьевку основного этапа.
