У Києві відбувся допрем’єрний показ екшен-фільму "КІЛЛХАУС": чому його називають особливим

Про що фільм фільм "КІЛЛХАУС"

Стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про рятувальну операцію на тимчасово окупованій території.

В основі сюжету - історія порятунку цивільної пари та відомої американської журналістки, які опинилися під ворожим вогнем.

За сценарієм, до операції долучаються спецпідрозділи 3-ї окремої штурмової бригади, СБУ та ГУР, які мають витягнути людей із "сірої зони" та врятувати 14-річну дівчинку, що потрапила до рук окупантів.

Як пройшов допрем’єрний показ "КІЛЛХАУСУ" у Києві (пресслужба фільму)

Творці стрічки робили ставку на максимальну достовірність. До роботи над сценарієм залучили фахівців 3 ОШБр, ГУР, СБУ, а також аналітиків ЦРУ.

Крім того, значну частину акторського складу сформували не професійні актори, а реальні військові та ветерани Сил оборони України.

Загалом у зйомках, за даними творців фільму, взяли участь понад 200 чинних військовослужбовців із бойовим досвідом.

Одну з ролей у фільмі виконав актор Денис Капустін, який зіграв Сіда. Після завершення зйомок він мобілізувався до Третього армійського корпусу, у батальйон безпілотних систем Третьої штурмової бригади.

У стрічці також з’являються Кирило Буданов, Василь Малюк та Андрій Білецький.

Допрем’єрний показ зібрав військових, представників влади, діячів культури та публічних осіб. Серед гостей були Василь Малюк, Віталій Кличко, Максим Жорін, Андрій Юсов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеітаблаєв, Юрій Горбунов, Сергій Стрельников, Ксенія Мішина, Жан Беленюк, Гарік Корогодський, TAYANNA та інші.

Сам Любомир Левицький емоційно висловився про роботу над картиною.

"Це найкраще, що я зробив. Можна зняти ще багато фільмів, але “КІЛЛХАУС” - раз в житті", - сказав він.

У широкий український прокат "КІЛЛХАУС" виходить 23 квітня.