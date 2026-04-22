В Киеве состоялся допремьерный показ экшен-фильма "КИЛЛХАУС": почему его называют особенным

18:16 22.04.2026 Ср
2 мин
Кинособытие вокруг нового фильма Любомира Левицкого объединило военных, актеров и публичных лиц
aimg Иванна Пашкевич
Как прошел допремьерный показ "КИЛЛХАУСа" в Киеве (пресс-служба фильма)

В столице состоялся допремьерный показ тактического экшн-триллера "КИЛЛХАУС" режиссера Любомира Левицкого.

Как все прошло - узнайте в материале на РБК-Украина.

О чем фильм фильм "КИЛЛХАУС"

Лента основана на реальных событиях и рассказывает о спасательной операции на временно оккупированной территории.

В основе сюжета - история спасения гражданской пары и известной американской журналистки, которые оказались под вражеским огнем.

По сценарию, к операции присоединяются спецподразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, СБУ и ГУР, которые должны вытащить людей из "серой зоны" и спасти 14-летнюю девочку, попавшую в руки оккупантов.

Как прошел допремьерный показ "КИЛЛХАУСа" в Киеве (пресс-служба фильма)

Создатели ленты делали ставку на максимальную достоверность. К работе над сценарием привлекли специалистов 3 ОШБр, ГУР, СБУ, а также аналитиков ЦРУ.

Кроме того, значительную часть актерского состава сформировали не профессиональные актеры, а реальные военные и ветераны Сил обороны Украины.

Всего в съемках, по данным создателей фильма, приняли участие более 200 действующих военнослужащих с боевым опытом.

Одну из ролей в фильме исполнил актер Денис Капустин, который сыграл Сида. После завершения съемок он мобилизовался в Третий армейский корпус, в батальон беспилотных систем Третьей штурмовой бригады.

Денис Капустин (пресс-служба фильма)

В ленте также появляются Кирилл Буданов, Василий Малюк и Андрей Билецкий.

Допремьерный показ собрал военных, представителей власти, деятелей культуры и публичных лиц. Среди гостей были Василий Малюк, Виталий Кличко, Максим Жорин, Андрей Юсов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеитаблаев, Юрий Горбунов, Сергей Стрельников, Ксения Мишина, Жан Беленюк, Гарик Корогодский, TAYANNA и другие.

Сам Любомир Левицкий эмоционально высказался о работе над картиной.

"Это лучшее, что я сделал. Можно снять еще много фильмов, но "КИЛЛХАУС" - раз в жизни", - сказал он.

В широкий украинский прокат "КИЛЛХАУС" выходит 23 апреля.

