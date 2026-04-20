У Києві під час теракту загинув рок-музикант: що відомо про Ігоря Савченка

Ігор Савченко загинув під час теракту

"Під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша", - емоційно написала вона.

Юревич розповіла, що вони були знайомі багато років і разом пройшли значний творчий шлях.

"Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки - скільки всього було. І як тепер без тебе?" - риторично запитала вона.

Вона також наголосила, що Савченко був не лише музикантом, а й надійною людиною, яка підтримувала близьких у складні моменти.

"Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою для всіх. Молодий душею, неймовірний", - написала Юревич.

Окремо вона згадала про його любов до родини та музики.

"Ти так любив це життя. Свою родину, Танюшу, доцю Анюту. А музикою ти жив, горів, відчував, що ти справжній, коли граєш", - зазначила вона.

За словами Юревич, попри творчі суперечки, їх об’єднувала справжня командна робота.

У завершенні вона висловила співчуття родині загиблого та зізналася, що ця втрата стала для неї дуже болючою.

"Лети в засвіти, мій дорогий, раз уже так невблаганно доля вирішила. Ти був винятковим, ти був одним з найкращих. Це страшна і дуже болюча втрата. Обіймаю і плачу з вами, Танюша, Аня, всі рідні і близькі Ігоря. Ти назавжди в моєму серці, Ігорьок", - підсумувала Юревич.

Що відомо про гурт "Друге Сонце"

Гурт "Друге Сонце" сформувався восени 2009 року (раніше виступав під назвою "Феромон"). Ініціаторкою створення стала Марина Юревич, а над аранжуваннями колектив працює спільно.

Музиканти визначають себе як український рок-гурт із різноплановим звучанням: у їхніх композиціях поєднуються потужні гітарні ефекти з ніжними партіями флейти чи скрипки, настрій коливається від блюзової лірики до енергійного рок-н-ролу та навіть етнічних мотивів - усе залежить від творчого імпульсу.

У своїй творчості гурт використовує широкий спектр музичних засобів, водночас прагнучи залишатися зрозумілим для слухача. У центрі їхніх пісень - людина з її суперечливими почуттями, досвідом і пошуками: від радості до розчарувань, від здобутків до болю помилок.

Основна ідея - спроба віднайти сенс життя у його хаотичності, перегукуючись із думкою Харукі Муракамі про те, що варто рухатися вперед і танцювати, поки звучить музика, не зупиняючись і не втрачаючи зв’язку зі світом.

Що відомо про теракт в Києві 18 квітня

В суботу, 18 квітня, в Голосіївському районі Києва чоловік посеред вулиці почав стріляти в людей з карабіна. Ним виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков.

Чоловік йшов з вулиці Деміївська до супермаркету "Велмарт", де забарикадувався, взявши заручників.

На місце події відразу ж прибув спецпідрозділ КОРД, який 40 хвилин вів переговори з ним. Після того, як він застрелив одного із заручників в супермаркеті, почався штрум. Стрілка в ході штурму ліквідували.

Наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих, серед яких 4-місячна дитина.